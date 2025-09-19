Etta, el ariete salvaje

Etta Eyong posa para la foto en su presentación con el Levante UD. / JM LOPEZ

Quizá no ubiques a Etta James, pero seguro que has escuchado At Last. Puede incluso que te hayas marcado un baile romántico con su voz de fondo. Etta es una de las grandes divas de la historia de la música. Soul, blues, góspel… Un mito.

En los países anglosajones, Etta es un diminutivo de Henrietta, Loretta o, como en el caso de James, de Jamesetta. En Camerún se usa por influencia británica, indistintamente como nombre masculino o femenino. Nuestro Etta debutó ante el Betis como el ariete salvaje que apunta a ser, recordando al marfileño Arouna Koné, que regaló su mejor fútbol en Orriols. Los que crecimos en las gradas con olor a puro, sabemos que la trayectoria de un futbolista es compleja, difícil y, a menudo, irregular. Eso no quita que fantaseemos con un delantero de leyenda que nos permita soñar en grande. Lo cierto es que no me gusta, sin embargo, concebir el Llevant como un trampolín. Menos aún que un futbolista llegue a Orriols con esa idea, por inevitable que parezca en los tiempos que corren. No es menos cierto que nunca habríamos disfrutado en nuestro tapete de ciertos cracks de no ser por nuestro atractivo como equipo desde el que proyectarse.

A todos nos encantaría que algún día no tuvieran que marcharse tipos como Pubill, Andrés García, Kocho, Álvarez, Etta…; que más que un trampolín, fuésemos, para los mejores, un lugar donde echar raíces. Eso está en función, lógicamente, de las ambiciones deportivas de la entidad y de su salud financiera. En este justo momento, lo primero está lastrado por lo segundo, como todos sabemos. Y quedarnos en Primera se antoja fundamental para seguir buscando el equilibrio entre el reflotamiento económico (sin tener que saldar el club) y la satisfacción de esta afición, que tanto ha crecido en los últimos años. (Jamás se había visto un campo lleno para recibir al Betis. A pesar de la infamia del horario de Tebas y del calor insoportable). Los goles de Etta e Iván volvieron loca a esa parroquia granota llena de chavalería, como la asistencia de Álvarez o las paradas de Ryan. La decepción posterior, ante la incapacidad para frenar el vendaval bético y por dejar el resultado en brazos de la fortuna, también nos hizo estallar la cabeza. El empate, sin duda, fue el mal menor.

Al final, el potencial levantino, jugador a jugador, es enorme pese a las carencias como equipo, como colectivo, que nos tienen en un mísero punto de doce posibles, con el reto por delante de la visita a Montilivi y del Madrid.

Cantaba Etta “Fool that I am, for hoping you’d understand” (“Tonta de mí, por esperar que lo entendieras”). Necesitamos que el levantinismo, de Danvila y Sánchez al último simpatizante, entienda algo esencial en el fútbol: todo el esfuerzo por tener granes individualidades no servirá de nada, si no somos capaces de jugar como un equipo. Me disculparán quienes entiendan que esto solo es una perogrullada. Lo es, pero a veces las realidades más obvias cuestan de ver desde dentro. A veces hay que salir, respirar y poner perspectiva.