Al final de otro verano

Cada año que pasa los veranos menguan un poco más. Nada tienen que ver los de ahora con aquellos veranos de la infancia. Esos en los que cabían siglos, como decía Cernuda. A ese poeta infinito he regresado estos breves días de estío. A sus versos recortados por el mar Mediterráneo que de nuevo acariciaba la roca y algunas de nuestras heridas o lamentos. Releía con calma al poeta sevillano mientras se colaban entre ola y ola, entre verso y verso, las voces aflautadas de unos niños que, como si fueran duendes a contraluz, trataban de recolectar cangrejos en sus pequeños cubos playeros de plástico. Hace muy poco yo fui uno de esos niños, cavilaba entre poema y poema de Cernuda. También que el verano es sin duda la mejor estación del año para conectar con esas sensaciones que nos hicieron sentirnos vivos desde niños: El melón fresco y dulce al despertar de la siesta, con la vigilia de las suaves y limpias cortinas mecidas por la brisa marina; los paseos en bici con el acompañamiento del sonido de las chicharras; aquella sonrisa de la inalcanzable niña rubia que no se separaba de sus padres, aunque anclara a diario sus ojos azules en la mirada dócil de uno, y cuyos labios se conquistaron por fin a punto de regresar a los uniformes y a los libros de textos.

Sí, el verano es tiempo para viajar en la memoria y desafiar también al posible olvido. Una de las maneras de hacerlo es, precisamente, con la relectura de ciertos versos que he vuelto a traer conmigo a este mismo lugar este verano: Tú justificas mi existencia:/ Si no te conozco, no he vivido;/ si muero sin conocerte, no muero, porque no he/ vivido. Son versos que pertenecen a Los placeres prohibidos que escribió Cernuda en 1931, y que subrayé en cierto tiempo en el que el amor era la única certeza o isla en la que quería habitar aquel chaval que hoy ya solo queda atrapado en algún álbum de fotos. Me detengo en esas páginas. Trato de recordar en quién pensaba al hacerlo. A qué piel, a qué mirada, a qué labios me conectaban esos versos. No sé si lo tengo claro años después, cuando me sorprendo a mí mismo subrayando otros que no merecieron ser destacados cuando era más joven, pero con los que ahora conecto de súbito: No es el amor quien muere,/somos nosotros mismos.

Las risas de los niños volvían a mezclarse entonces con el rumor de las olas chocando con las rocas. Medité que de adultos, algunos solemos hacer lo posible para regresar a aquella Arcadia que resultó ser nuestra infancia, sobre todo si tuvimos la suerte de que sucediera en el Mediterráneo. En esos días en los que el mar se toma una tregua y queda como dormido, celeste llanura líquida donde entregarse al tiempo vivido; en esos días hemos bañado a Hugo con todo el cuidado y amor posibles. No puede haber mejor iniciación a la vida para un niño que no alcanza el primer año. No puede haber mejor regalo. Eso mismo pienso.

Creo recordar que fue en otro verano lejano en el que, como hoy, dejé este mismo libro de poemas junto a la toalla y calcé las cangrejeras —prefiero ese nombre al de escarpines—, cogí las gafas y el tubo de bucear y me dirigí al encuentro de los peces y las algas en esta misma playa de Las Rotas, en Denia, donde también hoy los bancos de obladas, salpas de color gris azulado y sargos no huyen como en otros lugares cuando se bucea a su lado, entre las rocas sumergidas y cubiertas por mantos de algas, que son el lugar de alimento y cobijo perfectos para esos peces y para nosotros mismos. Disfruto como cuando era niño de estas aguas turquesas. Me gusta girarme hacia la superficie y contemplar el sol penetrando en el agua. Iluminando las praderas de posidonia. Me acuerdo entonces de un admirado y muy querido amigo que también conecta siempre con este lugar. Desde hace años creo que él, Manuel Vicent, ha ido mimetizando los colores de estas aguas en su limpia mirada. Cada vez que vuelvo a tener la suerte de encontrarme con él eso mismo sigo pensando cuando le veo sonreír. Por eso quizá me gusta coleccionar todos los momentos posibles frente a este mar de Las Rotas, y dentro de él también. Atesorarlo desde todas las perspectivas posibles para poder conseguir algunas partículas de esa mirada indeleble y clara suya. Y poder transmitir, seguidamente, una pizca de las inalcanzables clarividencia y sensibilidad del querido maestro, aunque solo sea en una línea. Esa que tal vez alguien, adolescente o no, le dé por subrayar frente a este mismo mar, estas mismas rocas y estos mismos recuerdos, al final de otro verano.