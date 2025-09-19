Gaza: Los errores de la memoria

Ataques israelíes en la Franja de Gaza / Ali Hamad / Zuma Press / ContactoPhoto

Solía decir el filósofo e historiador Robin George Collingwood que “la principal tarea de la filosofía del siglo XX es tener en cuenta la historia del siglo XX”. El siglo pasado está plagado de acontecimientos que nos deberían servir como atalaya e inspiración para no volver a cometer los mismos errores en forma de asesinatos en masa, genocidios y matanzas. Conviene recordar, por su rabiosa actualidad, una de esas anécdotas históricas que nos pueden servir de guía y orientación. El obispo de Chichester, George Bell, a inicios de la década de los 40, enemigo precoz del nazismo, mostró su oposición frontal a la táctica militar de guerra del bombardeo zonal que su país, Inglaterra, quería aplicar contra la Alemania de Hitler. Estaba tan convencido que intervino ante el mismo Churchill en la Cámara de los Lores en 1944. Aceptó, después de ver la carnicería que llevaba a cabo la aviación alemana, la Luftwaffe, que de alguna forma se tenía que forjar una respuesta contundente a objetivos militares con la posibilidad de matanza de civiles. Ahora bien, argumentaba: “Pero debe haber un equilibrio justo entre los medios empleados y el fin logrado. Arrasar toda una ciudad porque ciertas partes de ella contienen establecimientos militares e industriales es negar el equilibrio”.

El equilibrio al que apelaba Bell es el equilibrio que Israel ha hecho trizas llevando a cabo un genocidio en toda regla. La excusa, bien justificada después del 7 de octubre del 2023, de ir a por Hamas, se ha convertido en una cacería sobre la población civil. Las cifras están ahí. Pero seamos coherentes, puesto que hay otras realidades que se están olvidando.

En estos temas, Bell nos lo enseña, la línea es muy fina. Los Estados tienen que buscar fórmulas para parar esta matanza de diferentes formas: embargo de armas, revisión de tratados comerciales, actividad diplomática… Ahora bien, el problema que tenemos encima de la mesa en estos últimos días es confundir a Netanyahu con lo judío y es lo que desde algunos poderes se está haciendo de forma irresponsable. El Gobierno español es un ejemplo de ello. Ahora tras dos años ha despertado del sueño dogmático y todos sus ministros se han caído del caballo. Qué casualidad. Criticar las acciones militares de Israel no es antisemitismo, faltaría más, es una necesidad moral y ética. Reyes Mate ha clarificado muy bien la diferencia entre el antisionismo, crítica al nacionalismo israelí, con antisemitismo, negación de todo lo judío. Cuando veo enarbolar las banderas palestinas, no lo critico, siempre me pregunto qué ha hecho Hamas por su población, cómo trata a las mujeres y a las niñas y cómo acoge la disidencia. No olvidemos que Hamas afirma “tener a Alá por objetivo, a Mahoma como modelo y al Corán como Constitución”, concreta Mate. Estamos ante un totalitarismo religioso que provocó una guerra en el 2023 sabiendo sus consecuencias. En otras palabras, el pueblo como campo de pruebas de sus experimentos fanáticos. Jamás deberíamos olvidar esta otra parte del problema sin denunciar la otra como acabamos de hacer.

¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Qué hacer? ¿Vamos a retirar a todos nuestros equipos deportivos de las competiciones con presencia de equipos de Israel? ¿Qué vamos hacer con el Atlético de Madrid donde el 32% de sus acciones son de un propietario israelí? ¿Los echamos a los leones? ¿Por qué Sánchez no se encadena ante Xi Ping por el genocidio que está llevando a cabo en estos momentos en China con la comunidad uigur en la provincia de Xinjiang? ¿Vamos a hacer barricadas y altercados parando eventos internacionales por los genocidios restantes que están asolando en estos momentos Etiopía, Sudán o la República Democrática del Congo? Cuidado con demonizar, y no diferenciar, en estos asuntos porque se juega con dinamita pura. Deberíamos hacer memoria de los señalamientos hechos desde el poder a comunidades enteras. Cuando se enciende la mecha no se sabe el final. En definitiva, ¿quién establece la diferencia y la línea que separa al Gobierno del Estado de Israel y su matanza con todo lo que pertenece a Israel y no es una continuación de su Gobierno? ¿Quién? El partido laborista israelí que ejerce la oposición a Netanyahu forma parte de la internacional socialista ¿hay que echarlos porque son un partido político de Israel? No perdamos la memoria para repetir la historia.