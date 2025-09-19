Han intentado que crea que Robert Redford ha muerto

Robert Redford, en 1976. / Efe

Esta columna iba a ser para Romería, de Carla Simón. Iba a ir sobre los cineastas y escritores que necesitan atar su obra a su historia personal, como le sucede también a Kallifatides (Una mujer a quien amar, recién editado en España, es un destilado del mejor pensamiento del escritor tan sueco como griego). Iba a hablar de lo mucho que hemos olvidado esos años del sida, al que la autora de Romería y Verano 1993 le debe su orfandad. Esos años de jeringuillas en los parques y en los que el terror te congelaba las venas cuando el médico te decía que mejor fueras a hacerte la prueba del VIH. “Para quedarnos tranquilos”. Y en esas horas de entreacto hasta los resultados, tú hacías por masticar el pánico como podías. Iba a recordar tantas ausencias de todos los que se fueron quedando en aquellos barrios que mezclaban el color y la alegría de los aires de libertad (eso que llamaron ‘movida’) con los descampados de siempre y las discotecas de ir por casa donde la norma era cerrar con el My way de Nina Simone. Iba a reivindicar una cierta nostalgia para entenderse y perdonarse (¿a quién le puede hacer daño?) cuando el móvil ha escupido el urgente: “Muere Robert Redford a los 89 años”. Así, con la frialdad de cualquier teletipo de agencia, pero sin el estruendo de las máquinas de aquellos años. Y confieso que no he sabido reaccionar. He tenido unos segundos de desconexión. Como si no pudiera ser verdad. Como si fuera imposible. No puede pasar. Porque hay cosas que no pueden pasar y además son imposibles. Como si morir no fuera lo más natural del mundo. Incluso he dudado de si Paul Newman se había muerto ya. No. Porque hay seres para los que lo de morir es solo una noticia de un día. Pero luego los sigues viendo. Y no piensas que ya no están porque están igual que estaban. Porque tú sigues siendo ellos. Yo hoy sigo siendo el aventurero enamorado que sobrevuela las sabanas de África, el periodista que destapa los trapos sucios del poder con Garganta Profunda, el joven golfo que da el golpe perfecto a los verdaderos ladrones, el alcaide decidido a expulsar la corrupción de su cárcel, el amante borracho que corre descalzo por el parque. Y sobre todo, siempre seré Gatsby mirando al Atlántico en Newport, desde la vieja Rosecliff. El Redford comprometido con el cine que es más que show business sigue en Romería. O en Sirat, que seguro le parecería arte sin concesiones, del que golpea. Y sigue en la joven y soñadora actriz que, al recoger su Emmy esta semana, ha alzado la voz contra Trump por la deportación de extranjeros y ha gritado “Free Palestine”. Hay seres que siguen aquí aunque no estén.