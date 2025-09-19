Izquierda, en suma

El presidente de Francia, Emmanuel Macron / Julien Mattia / Zuma Press / ContactoPhoto

Las vedettes de la política francesa –caso de Macron, Sarkozy, François Hollande y ahora Bayrou–, todos ilustres, favorecieron los alaridos de la extrema derecha. Y fue en cumplimiento de una ley física que invita a llenar lo que estaba vacío: nadie vaga por los amplios territorios de la izquierda, no lo vayan a señalar, con una patente socialista la suerte siempre cargada hacia la derecha, lo sabe hasta un aprendiz de sastre.

Digo yo que habrían de darse de baja en cualquiera relación de socialistas o socialdemócratas, y dejar de llamar a Mélenchon “izquierda radical”: solo un poco más que los componentes de un apacible déjeuner sur l'herbe. Los socialistas dejaron de querer serlo y las tareas de demolición fueron confiadas a la fachosfera, vasto lugar de promesas incumplidas, sólo para meter miedo. La capitulación de la izquierda engendra y engorda a la tribu cabreada de los Le Pen y de los que son como ellos: no hay vida sin ilusión ni promesas.

Al final los franceses han sido superados y mucho por Bolivia que tuvo en las recientes elecciones tres candidatos, ninguno de izquierdas: sí señor, un sano contraste de pareceres.

Los socialistas dimitidos tienen en nómina a una señora, Cristine Lagarde, de piernas largas y medias oscuras condenada por algún chanchullo que un juzgado absolvió por tratarse “de una personalidad eminente”, cito de memoria. Al final solo queda un batiburrillo de fracciones y tendencias de extremo centro (¡gracias Monolo!), pero ninguno de los notables era sacado en procesión ni para insultar a Mélenchon, que nos lo querían vender como un enemigo del alma cuando sólo es una especie de Esquerra Unida.

Francia tiene un problema sin un adecentamiento interior y exterior a cargo de personas honestas que, claro, no son fachas ni quieren serlo, pero tienen sus ilusiones y se quedan en barbecho. En los palacios del Imperio, oficia Marco Rubio, un teólogo que ofrece catecismo a las cinco de la tarde y que equilibra al putero que tiene a la diestra.

No basta con pasar el rastrillo del huerto: hace falta una auténtica minería de profundidades y en ese planeta, tan poco dócil, que llamamos Francia (o España).

Los arreglos facilones que transpira la extrema derecha no son otra cosa que filosofía de cuñados.