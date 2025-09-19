Mazón, Navarro y las elecciones de la CEV

El 'president' Carlos Mazón durante su discurso en la Noche de la Economí­a Valenciana. / Ana Escobar/Efe

Más que en estado de reconstrucción, seguimos estancados en la destrucción de ese ruido insistente de palos a las ruedas innecesarios. No está bien que el president de la Generalitat amoneste en un acto público a nadie, y menos en la ceremoniosa Noche de la Economía Valenciana. Es una cuestión de respetar las mínimas formas protocolarias. Carlos Mazón dispone de todas las horas de los días de la semana y variadas tribunas para criticar al Gobierno central por lo que considere oportuno, algunas veces con razón, y también para discrepar lo que quiera con el presidente de la CEV, pero empezar un esperado discurso sobre las previsiones de crecimiento económico en una gala sin querer saludar al ministro Cuerpo, la delegada del Gobierno y a Salvador Navarro no es de recibo. Entre otras cosas, porque era sabedor que se ausentarían antes de la clausura, y por eso se hizo la foto de grupo con los premiados justo antes del inicio, para que los galardonados posaran con las autoridades.

La representación institucional del jefe del Consell debe estar al máximo nivel siempre, y rayar la excelencia en términos de respeto cuando se ejerce en nombre de la plural y diversa sociedad civil valenciana. Mazón estuvo desafortunado, en la forma y en el fondo, la noche del miércoles. Si pretende recuperar el relato perdido como presuponen sus apóstoles, debería estar más fino en sus reapariciones públicas. Insistir en lo contrario, es una muestra de ansiedad, esa que se supone que ha dejado atrás hace tiempo. Sería noticia que reconociera el error, pero hay que recordar que en su cargo va explicito la honorabilidad.

Tampoco es reglamentario airar en el Roig Arena sus desavenencias con el presidente de la CEV, que hasta el resultado de las próximas elecciones es el legítimo representante de las empresas valencianas, esas tan necesarias para la reconstrucción. Desde la comida más famosa de los valencianos, tras la de Jaume I en El Puig antes de conquistar la capital del Reino, está instalada la desconfianza entre Carlos Mazón y Salvador Navarro. Al también líder del PPCV le asiste todo el derecho de creer, e incluso promover, por lo bajini, que la CEV necesita un cambio en la presidencia. En ese caso, si es así, que igual no, tampoco ha demostrado la exigida fineza florentina, porque de rebote, le ha hecho un gran favor a Navarro para la reelección.