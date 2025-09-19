La paz es el camino

Éxodo de ciudadanos palestinos de Gaza. / Europa Press/Contacto/Omar Ashta

Cumplir años, acumular alegrías, sueños, premios, castigos y sufrimientos tiene una humana recompensa, que asimilo en estos momentos convulsos a la miopía: ese acervo vital que llena nuestra memoria, igual que la visión difusa de lejos, nos ayuda a descartar el temor, la renuncia y el abandono. Así, vemos de cerca y con confianza, aunque abriendo el foco, también podemos pensar de lejos.

La apuesta política -no lo olvidemos- de Gandhi por la no violencia y la desobediencia civil, dio paso, recién terminadas dos inmensas contiendas internacionales y enterrados millones de muertos, a un nuevo postulado que negaba el enfrentamiento como arma para solucionar conflictos y guerras, tan viejos, por otra parte, como la propia existencia humana.

Abogando por el diálogo, el acuerdo y la no violencia como hitos del camino para la paz, Gandhi alcanzó entonces un logro inédito con un imperio colonial centenario, y liberó la nueva historia propia de su país milenario.

El 21 de septiembre se “celebra” el Día Internacional de la Paz, que este año casi parece una baldía efeméride, aunque el objetivo de las Naciones Unidas al declararlo era subrayar que la paz no solo es la ausencia de conflictos, sino un proceso –un camino-, para propiciar el diálogo, el encuentro y la cooperación mutua.

Parece hoy una celebración sin eco propiciada por una institución internacional garante de la paz mundial, que incluso ahora resulta molesta y está siendo puesta en cuestión. Mientras escribo, suenan tambores de guerra, la metralla hiere al hambre, los pueblos antes perseguidos se tornan en inclementes verdugos; el supuesto aliado civilizado de la vieja Europa busca “ser grande” arrasando su nación icono de democracia, mientras humilla, arruina, encarcela y expulsa. Incluso el lenguaje, un arma terrible según en manos de quién, cambia la palabra “defensa” por “guerra”. Parece pintarse un universo dantesco.

Naciones Unidas denuncia que el mundo vive una “nueva era de conflicto y violencia” que alcanza de extremo a extremo, entre Estados y también entre grupos internos de una misma nación. Desde extremo Oriente, pasando por Oriente Medio, y cercados por el conflicto ruso-ucraniano; atenazados por el enorme éxodo migratorio que no encuentra resguardo, por los conflictos cruentos en África y la nunca resuelta inestabilidad del cono sur del continente americano, vemos más allá de nuestro pequeño foco que el terror actual de una Gaza exterminada no acaba ahí.

Pero no debe ser así: es primordial creer que aún no estamos ante el infierno de Dante ni en el viaje sin retorno que su verso dibujaba; es también primordial insistir en que, nunca, en modo alguno, se ha de abandonar toda esperanza, ni desechar cualquier acción. Cada uno cuenta en el camino. La Paz no es cosa de otros.

Fundación por la Justicia, empeñada en su ya larga historia en la defensa de derechos y libertades, ha visto reconocido un galardón, que es también esperanza: su Humans Fest, será este año festival clasificador para los premios Goya, y su última edición giraba, precisamente, en torno a la Cultura de la Paz.

Celebremos, pues, con todo empuje, el Día Internacional de la Paz que este año se nos antoja imposible, porque siempre nos movemos en nuestro pequeño mundo, que parece seguro, y no vemos de lejos. Y hagámoslo, como escribía Cicerón, no ya con las fuerzas del cuerpo, sino con las del alma. Ese impulso, ese aliento, es eterno; pero también es humano e ilumina el camino.