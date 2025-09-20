Carta a Reyes Mate

Niños palestinos esperan para intentar recoger agua en Gaza. / Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA

Conviene saludar el artículo que sobre Gaza escribió Reyes Mate en El País el 16 de septiembre. Es representativo y valiente. Hay en Reyes, de quien soy amigo desde hace treinta años, un cierto imperativo de luchar por las víctimas con el que siempre simpaticé. Su actitud no tiene nada que ver con las legiones de académicos trepadores que guardan silencio sobre este asunto. Ese imperativo de estar con las víctimas inclina a Reyes a una posición moral.

Deberíamos sentir piedad por todas ellas, las de ambos lados, nos dice. Y es verdad. Ambas partes, judíos y musulmanes, son elementos de nuestro ser histórico y desgarran nuestros afectos. Como teórico que procede de la tradición católica, Reyes asume que Israel está llevando a cabo una guerra injusta. Pero añade que eso es así solo por “desproporcionada”. Sin embargo, continúa, no deberíamos ser jueces porque, literalmente, “somos parte del problema”. En este punto nos compara con Alemania, ejemplar para él porque tiene en cuenta sus responsabilidades genocidas.

Aprecio su voluntad de matiz, y estamos de acuerdo en que Hamás es un obstáculo para el final de la guerra, su ideario no es una promesa de futuro pacífico, es incompatible con la solución de dos Estados, e impide una actuación internacional eficaz. Sin embargo, nuestra vieja amistad me permite ser franco sobre alguna cuestión. La primera. la del nosotros, “los españoles”. “Somos parte de la historia antisemita”, nos dice. Me atrevo a preguntar ¿Quiénes? Desde que lo conozco hemos luchado juntos contra esa historia. Así que le pregunto: incluso nosotros, los que hemos combatido el antisemitismo, ¿debemos callar?

¿Debemos hacerlo cuando los herederos espirituales de los poderes que perpetraron de aquella triste historia se muestran a favor de esta guerra injusta? ¿De qué nosotros hablamos? ¿De los que defienden la práctica criminal masiva que inaugura el poder estatal moderno, la Inquisición, y ahora se cogen de la mano del gobierno Netanyahu? ¿De ese nosotros que Aznar proclama como beneficiario de esa guerra injusta? Haber defendido la interna dimensión hispana de Sefarad, la dimensión constituyente sefardita de España, ¿acaso no es un título para que hable otro nosotros? ¿No estamos nosotros a salvo de ser confundidos con antisemitas?

Esta alianza de los españoles que se declaran herederos políticos de aquel Holocausto sefardita, y los gobernantes de Israel que tratan al pueblo palestino de forma más brutal que la que consumó el poder hispano sobre los moriscos -¿no nos concierne esta historia, Reyes?-, está basada en un relato que lleva el nombre de Benzion Netanyahu, quien dijo que la Inquisición no fue un problema judío, sino asunto interno al mundo cristiano. Los quemados eran apóstatas o herejes y tuvieron su merecido legal. La Inquisición no era antisemita porque no juzgaba judíos, sino cristianos. De este modo, se exoneró de culpa a la concepción del mundo de los poderes hispanos con cuyos herederos hoy ya se pacta.

Para Netanyahu, el problema somos nosotros, los que vimos en nuestra historia una máquina de barbarie insoportable, con producción masiva de víctimas, con poderes dispuestos a aliarse con el mismísimo Hitler por conservar su poder. Créeme, amigo Reyes, esta constelación política de alianzas pisoteará tus matices, tus distinciones, tus exigencias morales y desde luego tu petición de piedad. Cuando vemos al ministro de finanzas de Israel comerciar con la destrucción, alcanzamos a ver el alcance de su capacidad de matiz. Aznar tiene razón en una cosa. Si lo de Israel sale mal, es un peligro para su “nosotros”. Pero si sale bien, es un peligro para nuestro “nosotros”. Porque nada de lo que hace Trump dejará de hacerse aquí.

La política es siempre política internacional. Tú sabes, Reyes, tan bien como yo, que toda la carne está en el asador. Los príncipes del mundo no están para matices, pero es nuestra obligación matizar y hacer un nosotros lo más amplio posible. Ellos imponen una agenda de manos libres. El gobierno de Israel está implicado en esa estrategia hasta el fondo. Por ello, te puedo aceptar que no seamos nosotros jueces. Pero el gobierno de Israel no solo no quiere que seamos jueces nosotros, sino nadie. Esa es la cuestión.

Todos los que se niegan a pronunciar la palabra genocidio me parecerían sinceros si a continuación dijeran -¿dijerais?- que debemos impulsar su juicio según las leyes internacionales vigentes, y exigir que Netanyahu y su gobierno se sienten en el banquillo. No reconocer la sede en la que se puede sentenciar una causa de genocidio, parece compatible con la voluntad de perpetrarlo de forma impune. Y si Netanyahu no se presenta a ese juicio, entonces que se juzgue en ausencia y que caiga sobre él la sentencia que corresponda y la pena de damnatio memoriae ante la humanidad digna de ese nombre, la que acepta una Ley que une.

Esa Ley Internacional emergió del Holocausto, y no atenerse a ella escupe sobre su memoria, pues fue el medio de impedirlo para siempre. Para los amantes del pueblo judío, una dimensión constituyente de nuestro ser espiritual, como somos tú y yo, nada debería ser más triste que, bajo este gobierno Netanyahu, el Estado de Israel se convierta en un estado paria, militarizado hasta las cejas, contra su espíritu milenario. Estará bajo el ala de Calígula -¡ay, Filón, las vueltas que da la historia!-, pero será un paria entre los demás Estados del mundo. Afortunadamente, los judíos que no son ciudadanos de Israel viven seguros en nuestras democracias, no tienen que militarizarse de por vida, y contribuyen a la vida de nuestros pueblos. Es el mundo al revés. Si este es el sueño sionista, Israel debería despertar.