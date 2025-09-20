Gaza: vidas por negocio

Niños palestinos se amontonan en Gaza en busca de comida. / Jehad Alshrafi

“¡No los deshojéis, cañones; no los tricéis, ametralladoras, bombas grandísimas que caéis del cielo hondo y que parecéis dones de las nubes anchas, no rompáis los cuerpecitos de los niños!

¿No siente el plomo piedad de estos hombros de leche rosada, de estas sangrecitas dulces, de estas pieles de labios? ¿Ningún aviador enemigo tiene niñitos que levante sus manos al viento de las hélices?”, escribía Carmen Conde.

No hay guerra sin inocentes y no hay más inocencia que la contenida en la niñez. Pienso en la destrucción del pueblo palestino en Gaza -una comisión de investigación de las Naciones Unidas ha concluido lo que ya sabíamos: es un genocidio- y retrocedo a un tiempo pasado que, en este caso, fue mejor. Me refiero al inicio de los años 90 y a los Acuerdos de Oslo, cuando el anhelo de paz entre los dos pueblos se llegó a rubricar. Cuando el líder de la OLP, Jasser Arafat, y el primer ministro israelí, Isaac Rabin, fueron capaces de otorgarse legitimidad y respeto mutuo estableciendo un reparto del territorio: autonomía propia para el primero con la creación de la Autoridad Nacional Palestina y el reconocimiento del Estado de Israel respecto del segundo. No fue fácil, pero se hizo. Y no solo se llegó por la voluntad de aquellos dos líderes, también por la implicación, unidad y convicción de la comunidad internacional; sobre todo, de la Unión Europea y los Estados Unidos. Justo lo que falta ahora.

A los pocos años se empezó a estropear, cierto, pero lo triste es que hoy no queda ni la más mínima aspiración de algo así. Tampoco hay unidad internacional, ni siquiera dentro de la propia Unión Europea. Sin olvidar el auge de las posiciones ultra que renuncian a la paz y a los derechos humanos como piedra angular de la política en cualquiera de sus dimensiones. La falta de solución a este conflicto es una muestra del nuevo desorden mundial que imprimen personajes como Donald Trump; otro fracaso de la política.

El ministro israelí de Finanzas ha dicho abiertamente que “Gaza es una mina de oro inmobiliaria” que se van a repartir con Estados Unidos. Qué falta de humanidad, de razón y de sentido en todo ello. Hoy, el lamento es por los inocentes que pagan la factura de las controversias e intereses de otros. La gran pena son los niños despojados de su infancia y privados de la vida sin razón ni compasión. “A los niños muertos por la guerra”, escribió Carmen Conde hace mucho; la cifra en Gaza ya supera los 20.000 niños en estos dos años. Vidas por negocio.