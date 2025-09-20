La newsletter de Joan-Carles Martí: El Comité Editorial

Levante-EMV pone en marcha la newsletter del director, Joan-Carles Martí. / L-EMV

Esta semana hemos celebrado la primera reunión del Comité Editorial de Levante-EMV, que nace con el objetivo de unir aún más el rigor informativo a los retos de la sociedad civil valenciana. Esta nueva iniciativa, junto con la oferta de newsletters del periódico, son un ejemplo de nuestra transparencia hacia los lectores. Una obligación para garantizar la veracidad ante la desinformación. Esa epidemia no es gremialista, pues afecta de pleno a la salud democráctica de nuestro entorno, o sea, a nuestro devenir cotidiano.

También hemos celebrado el tercer encuentro de información comarcal, un espacio de intercambio de pareceres con alcaldes y alcaldesas, que son el primer escalón institucional que hay que atender como se merece y que siempre está al pie del cañón. Son la mejor terapia para superar esa polarización que olvida que los ayuntamientos siguen siendo casas de acuerdos. Este año era obligado arropar y escuchar a los ediles de la zona cero de la dana. No saben cómo se agradece ese relajado diálogo, que demuestra cómo la preocupación por todos sus vecinos necesita de un altavoz, que siempre encontrarán en Levante-EMV.

Newsletter del director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí / L-EMV

No te pierdas cada semana la newsletter del director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí. Se trata de un servicio exclusivo para usuarios registrados de Levante-EMV que permite estar al día de los temas más importantes sin renunciar al análisis más detallado del director del periódico. Cada sábado, los suscriptores de este nuevo boletín recibirán puntualmente la nueva newsletter de Joan-Carles Martí. Este envío se suma a los boletines diarios y semanales ya disponibles en la cabecera y a los que todos los lectores registrados pueden suscribirse desde este enlace.

Junto a la nueva newsletter, los lectores registrados pueden mantenerse al tanto de las mejores informaciones del día y del contenido temático más destacado, con los boletines de información económica, ocio, Caso Abierto, información local y comarcal o las newsletters de los dos subdirectores, Alfons García e Isabel Olmos.

Cómo darse de alta en las nuevas newsletter

Si quieres recibir estas dos nuevas newsletter o cualquiera de las disponibles en el periódico solo tienes que acceder a este enlace y darte de alta en ‘Newsletter’ que quieras. Además de las nuevas, también podrás gestionar otras igualmente interesantes con las que podrás mantenerte al día de toda la actualidad nacional y autonómica.