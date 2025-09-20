El rumor de una época

Salvador Navarro y Carlos Mazón, el pasado mes de abril. / Rober Solsona

Crecí en una época en la que estabas a favor de una cosa o de la otra. Apoyando las matanzas de Stalin, por ejemplo.

No es mi voz. Es la de Theodor Kallifatides en su último libro publicado en España, Una mujer a quien amar. Pero podría ser la mía. Reconozco esa época, aunque nuestro callejón sin salida era más bien Cuba y el castrismo. Me reconozco sin saber qué decir: la corrupción del régimen anterior, los avances educativos y sanitarios logrados, el bloqueo de EE UU…, pero sin respuesta sobre la represión y la ausencia de libertades.

Entre paréntesis diré que me temo que nos dirigimos otra vez hacia una época así.

Eso dice el filósofo sueco de origen griego. Lo dice en 2003. En 2025, ahora que se edita en español, podemos quitarle los paréntesis. Estamos en una época así otra vez, de bandos, frentes y autoritarismo, con los grises y matices intentando resistir en algunos rincones, como señuelo siquiera de que la senda se puede desandar.

La época se puede palpar en los gestos pequeños, incluso en este rincón en la periferia de Occidente. La gran riada ha hecho mas transparente además la época. O la ha subrayado. O le ha puesto un cañón de luz. Lo vemos cuando el presidente de la Generalitat acude a un acto y señala al presidente de la patronal valenciana por ausentarse poco antes y hacerlo junto a los representes del Gobierno de España: el ministro de Economía y la delegada. Ellos. Los otros. Subraya con esa dicción característica (no necesitamos escucharla para conocer el sonido) que se van “juntos”. Se va con los otros. Puede parecer una anécdota sin más. Hay quien lo considera así. Pero el contexto es interesante. El lugar: Carlos Mazón lo dice en un foro de empresarios (la noche de la economía que organiza la Cámara de Comercio de Valencia). El tiempo: lo dice cuando la patronal encara elecciones y en el ambiente está la aparición de una candidatura alternativa bajo el argumento de la necesidad de superar el desencuentro entre la dirección de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y los actuales ocupantes de la Generalitat.

El pasado: para entender la situación hay que volver al día de siempre, sobre el que pivota la vida pública valenciana desde hace un año. Cuando todo eran sospechas y elucubraciones sobre qué había hecho el president de la Generalitat en las horas centrales del 29 de octubre, mientras la inundación se desataba, y solo se había dicho que estaba en un almuerzo “privado” primero y “de trabajo” después, el primer nombre que el equipo del jefe del Consell lanzó como comensal de ese mediodía fatal es el del presidente de la patronal, Salvador Navarro. Tenía sentido, porque esa mañana se había reunido con él y los sindicatos en el Palau. El empresario, sin embargo, tardó poco en desmentirlo con detalles precisos. Él había comido ese día con la entonces consellera de Turismo, Nuria Montes, que celebraba su cumpleaños. Presidencia alegó que había confundido la solicitud de información y había entregado la agenda de Montes y no la del . Y ese mismo día (8 de noviembre de 2024), horas más tarde, revelaba que realmente Mazón había comido con la periodista Maribel Vilaplana. Los tiempos aportados entonces tienen poco que ver con los que ha destapado después la comunicadora, pero lo relevante en esta historia es el recelo que dejó aquel episodio con el líder de la patronal valenciana (y vicepresidente de la española), quien a su vez en esos días mantuvo un par de conversaciones con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Hay una línea entre esa sucesión de acontecimientos del 29-O y el ‘incidente’ dialéctico de esta semana. En el fondo del baúl, bastante en el fondo, peligran principios como la independencia de las instituciones y la separación de poderes, arrinconados en esta época de frentes: con nosotros o con los otros. No sé cómo acabará el proceso electoral de la CEV, pero todo indica que se va a jugar algo más y que van a intentar intervenir muchos. Lo sucedido esta semana, además, confirma la sensación de fortaleza y seguridad que intenta proyectar el president en esta rentrée política.

Es más difícil deshacerse de opiniones erróneas que desechar las correctas.

La conclusión es también de Kallifatides. Y a mí me conduce a pensar que todo hubiera podido ser de otra manera, no ya solo por la gestión del 29 de octubre, sino por lo que vino después: un año atroz hijo de este tiempo de frentes que dejará huellas.

En el mundo ideal en el que aún quiero creer cabe el error, pero no cabe la reacción desatada después del 29-O

En el mundo ideal en el que aún quiero creer cabe el error y puede pasar el de no estar en el momento que más tenías que estar, pero no cabe la reacción desatada después. En ese mundo mejor, el gobernante en cuestión hubiera pedido perdón lo primero y de verdad, no como recurso retórico. Y a partir de ahí, hubiera puesto el cargo a disposición. Casi con seguridad, habría dimitido, porque las consecuencias del error han sido de un calado extraordinario. Pero no sería lo fundamental, sino sobre todo implicarse desde el minuto uno en un trabajo leal para salir de este trauma colectivo con la menor tensión. Para reconciliar de verdad, además de reconstruir. Para que la recuperación no sea sólo económica, que también, sino emocional.

Pero la época es otra. Y aquí estamos, debatiendo si lo realmente importante y la causa central de la tragedia son las obras antirriadas que no se hicieron y el aviso sobre la crecida del barranco del Poyo o la gestión tardía y errónea de la emergencia el día de autos. A esa dialéctica nos quieren conducir.

Aquí estamos. Esta es la época. Donald Trump demanda al New York Times (sin éxito, de momento) por informaciones sobre él y la televisión ABC despide a una de sus estrellas por pasarse de la raya con el universo Trump. Aquí estamos. Con muchos problemas, rodeados de amenazas e incógnitas sobre su futuro, pero el periodismo y la justicia aparecen como de las últimas barreras para la resistencia de un mundo y una época.