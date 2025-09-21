La ciudad sin árboles

Zonas verdes en el Jardín del Turia de València. / JM LOPEZ

Una vía urbana, una avenida cualquiera, de noche, sobre la que se vislumbran los haces de luz de los automóviles que circulan por ella, fugaces, rojizos… Esa era la imagen del desarrollo, de la modernidad, hacia los años 60. El país dejaba atrás el racionamiento y el combustible mediante gasógeno, la caldera para quemar madera o carbón que se acoplaba a los coches.

Recuerdo hacia finales de esa década un reportaje en una publicación del Ayuntamiento de Valencia (el BIM, se llamaba), dedicada a la nueva avenida del Puerto que se acababa de inaugurar. Entonces se llamaba del doncel Luis Felipe García Sanchiz, aunque antes estuvo dedicada a Lenin y también a los Aliados al acabar la Primera Guerra Mundial. En dicha revista aparecían imágenes antiguas en blanco y negro con carros tirados por caballerías circulando por una avenida con árboles frondosos, plátanos de gran porte a cada lado cuyos ramajes de las copas se entrelazaban creando una poderosa umbría. Esas instantáneas se contraponían a la nueva vía, con fotografías a color, ya sin arboledas, sustituidas por incipientes semáforos y los fugaces haces de luz que simulaban una dinámica circulación…

No mucho después, al inicio de la década de los 70, empecé mis estudios de bachiller en el Instituto Juan de Garay, junto al Colegio de Sordomudos y el hospital neocolonial Sanjurjo –hoy, doctor Peset–, al que se llegaba tras cruzar el camino al Cementerio General: la avenida dedicada al escritor Gaspar Aguilar, conocido de Cervantes y Lope de Vega, pero no por muchos valencianos. Llegué al comienzo del verano; la avenida también estaba cubierta de las sombras que le proporcionaba una arboleda centenaria de plátanos, ese árbol tan adaptado al Mediterráneo, como los de la Gran Vía Marqués del Turia, que en invierno dejan pasar el soleamiento y en verano se cubren de hojas para laminar la poderosa luz del sol y su fuente calórica. Mientras empezaban las clases talaron los árboles y urbanizaron la avenida con mucho asfalto y pequeñas isletas de arbustos.

Por fortuna, los tiempos han cambiado. A veces para mejor. En lo tocante al papel de las arboledas en el confort urbano está muy claro. Pero en la ciudad de Valencia no parecen haberse dado por aludidos. Y eso que debo haber escrito media docena de artículos al respecto, narrando más o menos las mismas anécdotas y reflexiones, como un pelma veterano de guerra. No obstante, la ciudad todavía no se ha reconciliado con los árboles, en particular con los de hoja caduca, que son los que más sombra proporcionan, aunque tardan más en crecer y en rendir crédito a los políticos.

Me toca volver a recordar como una cantinela que Ricardo Bofill prometió plantar en el viejo cauce del río «un millón de árboles». Lo decía en sentido metafórico, claro. No se han plantado tantos, pero el viejo río es la mayor conquista de la ciudad de Valencia, un regalo que transformó un drama en una oportunidad. Los de la dana deberían recuperar esa formidable lección de la ciudadanía valenciana de aquel momento. La ciudadanía y también algunos políticos e incluso periodistas y jóvenes arquitectos que lucharon juntos por ello.

Lo cierto es que Valencia, tal vez motivada por ese maravilloso efecto 'jardín del Turia', sí ha sabido recuperar la idea de los parques e incluso ha detenido su avance sobre la huerta y sus playas. La Dehesa del Saler, los parques de Marxalenes, Aviación o Benicalap han transformado la ciudad y dotado a sus gentes de algunos de los mejores espacios para convivir con la naturaleza, pero seguimos olvidando a los árboles callejeros, como si fueran naturalezas de segundo orden, parias de lo verde.

El regreso a la ciudad tras las vacaciones de verano ha sido revelador al respecto. Volver a Valencia durante un mes de septiembre particularmente soleado y calorífico se ha convertido en un pequeño infierno. La ciudad exalta el asfalto y la circulación de vehículos, multiplicando la temperatura ambiente. No hay manera de dar un mínimo paseo peatonal sin desfallecer durante las horas centrales del día. Valencia te empuja a no salir de casa o a refugiarte en los espacios cerrados con aire acondicionado, sin posibilidad alguna de cruzar las calles ni doscientos metros para no sufrir un amago de lipotimia. De aquí para allá en taxi refrigerado.

Esa avenida del Puerto que citábamos al principio es hoy un auténtico secarral; no digamos la del Cid, o esas ridículas filas de palmeras que algunos urbanizadores se empeñan en plantar a modo de totémicas esculturas pero que no sirven para nada una vez el sol aprieta. Me paré a pensar este artículo yendo por la avenida de Tres Forques, donde los árboles de la mediana han crecido lo suyo, a pesar de verse aprisionados por un ridículo espacio con bordillos, ni un metro de superficie terrestre, toda una metáfora sobre el castigo que se le infringe al arbolado en Valencia. Contrastaban con el magnífico bosquecillo de pinos y cipreses que ha crecido en la rotonda de acceso al polígono Vara de Quart, diseñado hace treinta años por Anne Miren, la paisajista casada con Andoni Zubizarreta, nuestro gran portero. Lo malo es que ese espacio solo proporciona placer a la mirada, inexpugnable su acceso para lo pedestre.