Un compromiso inquebrantable con nuestros lectores

A lo largo de los últimos 40 años Levante-EMV se ha consolidado como el gran referente de la prensa valenciana. No ha sido una tarea fácil, pero la excelente labor de sus periodistas, unida a un compromiso editorial inquebrantable con la pluralidad, la independencia, el rigor informativo, la búsqueda de la verdad y la sensibilidad territorial, han sido una fórmula ganadora. Ese éxito es fruto de la fidelidad de nuestros lectores, como corroboran mensualmente los datos del barómetro de GfK en nuestra comunidad donde Levante-EMV y sus cabeceras hermanas Información y Mediterráneo son líderes indiscutibles.

El inmenso respeto que sentimos hacia nuestros lectores se plasma en el esfuerzo diario por ofrecerles un producto mejor, en el soporte más adecuado y con una sensibilidad que únicamente nuestro posicionamiento y capilaridad pueden ofrecer. Ese es nuestro principal desvelo porque somos conscientes de la importantísima labor que un medio de información como Levante-EMV realiza para la estabilidad de nuestra democracia.

Un periodismo honesto y comprometido que, durante estas cuatro décadas, ha sido testigo y cronista de lo que ocurre en esta tierra, catalizando e impulsando la vida y la actividad social de los valencianos.

La constitución de un comité editorial plural, con referentes en sectores tan variados como el mundo empresarial o el académico, y campos como la arquitectura, el arte o el deporte incide en este objetivo de acercarnos a la ciudadanía con una mirada más certera que nos ayude a ser mejores porque sabemos que la verdad es una realidad compleja que requiere de información, análisis experto y profundo conocimiento del territorio.

La confianza de los lectores se construye día a día, con transparencia y coherencia. Por ello, seguiremos trabajando con la misma dedicación y responsabilidad que nos caracteriza, convencidos de que la libertad de expresión y la pluralidad no son eslóganes, sino principios que guían nuestro quehacer cotidiano.

La Comunidad Valenciana ha sido, es y seguirá siendo una plaza capital y una prioridad absoluta para el grupo Prensa Ibérica.

En tiempos en los que la polarización amenaza con dividir a la sociedad, reiteramos nuestra vocación de ser un medio de progreso, que lucha por los intereses de esta tierra, abierto a todas las voces que respeten la legalidad y capaz de luchar por hacer respetar las líneas rojas que hagan peligrar nuestra convivencia. Ese es, y seguirá siendo, nuestro compromiso.