El debate de las soluciones

El Debate de Política General sobre el Estado de la Comunitat Valenciana cobra este año una relevancia especial, al ser el primero después de la tragedia que costó la vida a 229 personas. El reto planteado por la dana requiere diálogo, planificación, compromiso y una honesta asunción de responsabilidades. La prevención y gestión de la gran riada del 29 de octubre, con sus catastróficos efectos, evidencian no solo la magnitud de los fenómenos climáticos, sino también las carencias en la coordinación institucional ante emergencias. El pleno que se inicia este martes en las Corts debe anteponer, más que nunca, el interés general y convertirse en una ocasión para una tregua en esa guerra de relatos que se prolonga desde hace once meses.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, dará cuenta de la acción del Consell durante un año marcado por las consecuencias de la catástrofe. Se espera un discurso que incluya un homenaje a las víctimas de la riada, un balance del estado actual de la reconstrucción y el anuncio de nuevos proyectos. También se prevé que aproveche la ocasión para reivindicar más inversiones del Gobierno central y una financiación justa. En este sentido, debe aclarar si la Generalitat acepta o no la quita de la deuda autonómica.

Debilidades administrativas

La gestión de la dana centrará, sin embargo, el debate en la cámara que representa la pluralidad de la Comunitat Valenciana. La tragedia afectó a vidas, bienes e infraestructuras, y sigue poniendo de manifiesto debilidades administrativas. Por ello, los cuatro grupos parlamentarios —tanto los que apoyan al Consell (PPCV y Vox) como los de la oposición (PSPV y Compromís)— están obligados a anteponer el bienestar colectivo. Reclamar responsabilidades, exigir transparencia y fiscalizar las decisiones del Consell forma parte de la obligación democrática, pero el reto estructural de modernizar infraestructuras, reforzar los servicios de emergencia y diseñar planes solventes de prevención exige también voluntad de diálogo, acuerdos duraderos y políticas que trasciendan mandatos y partidismos.

La ciudadanía necesita certezas ante la posibilidad de nuevas emergencias climáticas que, como señalan todas las investigaciones científicas, pueden repetirse. Más allá de los previsibles rifirrafes parlamentarios, sería deseable que de este debate surgiera una hoja de ruta legislativa que contemple la mejora de los sistemas de alerta temprana, la coordinación efectiva entre administraciones y el compromiso de inversión en infraestructuras hidráulicas capaces de absorber y canalizar futuros episodios extremos.

Este Debate sobre el Estado de la Comunitat Valenciana se presenta como una oportunidad para pasar de los reproches a las soluciones. El Consell debe aportar propuestas y la oposición, alternativas viables. Una tendencia hacia consensos reales sería bien recibida por la inmensa mayoría de la ciudadanía y contribuiría a rebajar el actual estado de polarización que tanto alimenta al populismo.

La reconstrucción de la Comunitat Valenciananecesita, además de la memoria de los daños, firmeza institucional y capacidad de anticipación ante los riesgos. El consenso es la mejor herramienta para construir sociedades seguras y resilientes. Este primer debate tras el 29 de octubre debe estar a la altura de las circunstancias y orientarse a consensos sin exclusiones. Desaprovechar la ocasión sería una irresponsabilidad y un fracaso colectivo.