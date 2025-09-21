Sobre Gaza

Decenas de activistas reclaman en València un embargo al comercio de armas con Israel / Fernando Bustamante

Hablar, escribir sobre el genocidio que acontece en este mismo segundo en Gaza, perpetrado por el ejército de Israel, antaño un Estado democrático. Hablar o escribir por solidaridad está bien: un desahogo, quizá muestra de impotencia. Eso es algo que cada vez sucede más en nuestras sociedades complejas: la solidaridad se vuelve impotente, porque la distancia entre lo que es digno de defensa y la capacidad de actuación ciudadana se agranda. Salvo que medie la política democrática. Pero precisamente eso es lo que está en entredicho en nuestra época: las formas de acción política que parecen condenadas a la demagogia y la polarización. Por eso, también, escribir, hablar de Gaza desde una posición política e intelectual, por si la ciudadanía, los partidos, la sociedad vertebrada encuentra nuevos argumentos. Y decía que Israel fue un Estado democrático: ningún Estado que aplaste, asesine, torture la vida íntegra de niños, puede ser democrático. No sólo por la quiebra de valores sino porque esa fuerza desplegada y demostrada bala a bala, acaba con piezas sensibles de la estructura del Estado de Derecho; por no hablar de la destrucción del Derecho Internacional, no sólo humanitario, sino las reglas comunes de convivencia entre Estados, pueblos, minorías, etc.

La alusión a Hamas y al terrorismo sólo fue plausible la primera semana de reacción y bajo la premisa de operaciones para liberar rehenes injustamente tratados. Luego es sólo excusa. Es como si ante los ataques de ETA Franco hubiera decretado barrer del mapa a Bilbao. El argumento de que un régimen dirigido por Hamas no sería democrático puede ser cierto –pienso que es hipotéticamente cierto-, pero la verdad es que ahora la matanza es real, demasiado real como para compararla con extremas elucubraciones. Que de los 50 países árabes y musulmanes que se han reunido para pedir a Israel que paren muy pocos sean democráticos sólo demuestra que Palestina ha estado sola, muy sola. Y que Israel puede volver a unirlos para nuevas hazañas bélicas.

Gaza convertida en un campo de concentración en el que, sin ningún tipo de selección, se asesina en masa, cada día. Campo de concentración porque no hay escape: se mata la esperanza de los padres antes de matar de hambre al hijo y, luego, a los padres: a familias enteras, hasta destruir linajes. Se mata a los médicos y a los periodistas: a los testigos. Y se acaba con todos o los supervivientes serán venganza. Ya lo saben: prefieren la venganza. Campo de concentración de la globalización: en mitad de todo el mundo, ninguna parte del mundo puede desoír, cegarse ante lo que ocurre: a todos concierne. De la globalización, tan dada a la disquisición semántica. Hablo de genocidio porque si esto no es un genocidio nada lo será: no hay respuesta posible, no es guerra, no se admite la mediación, se hacen planes para la Franja una vez desalojada, se transfiere al posible superviviente a un lugar inexistente para que allí los conflictos sigan provocando violencia y se acreciente y justifique el papel de verdugo de Israel. Pero, dicho esto, dejad a algunos nombrarlo de otra manera. Los que así lo hacen hasta anteayer negaban la matanza misma, o la justificaban. Quedan los que están a la sombra de Trump o a los que no tienen sensibilidad en su manual de políticos o empresarios.

Prudencia pusimos los primeros días. Ya sabíamos, desde hace mucho, que acusar razonadamente al Estado de Israel de sus carnicerías redundantes no era antisemitismo. Pero también la memoria de muerte y supervivencia sigue exigiendo respeto. Pero lo que ocurre ahora rebasa cualquier frontera racional porque se ha convertido en un reflejo de lo que antaño ocurrió. Aún debemos contenernos, no vaya a ser que, entremezclado con la solidaridad y el rigor, se entrecrucen argumentos que hunden su saña en lo peor de la Historia de occidente y su odio al judío. Sea. Pero cabe enfocar la cuestión desde otro punto de vista: fue el Holocausto quien dio otra dimensión al antisemitismo, obligando a construir una crítica instantánea a las debilidades de la tradición ilustrada. Por eso, antisemitismo es antijudaísmo pero, también, emblema de destrucción de Derechos Humanos y de humanos. El Holocausto fue un hecho singular, pero eso no impide que sus características de destrucción –asesinato sistemático y general de un grupo y empleo de medios sofisticados- no puedan repetirse. La cuestión no es el número de víctimas sino la despiadada y absoluta intención del genocida. Por supuesto que ha habido otros crímenes masivos, pero en el marco de guerras, procesos de descolonización, etc. nada como esto desde la II Guerra Mundial. Que lo protagonice Israel es una de las más terrible paradojas de la Historia.

A propósito: Alemania hubo de esperar a los nietos o biznietos de los criminales para postrarse en Auschwitz y pedir perdón: ¿deberemos esperar a los nietos o biznietos de los miopes políticos alemanes de ahora para que pidan perdón y se horroricen en lo más íntimo? Alemania arrastra a la UE, aunque no faltan calculadores vínculos económicos y la ceguera de algunos que aún piensan que Israel “fuerte” –fuerte no es omnipotente- es esencial para equilibrar una región dada a banderías. Israel, añado, con EE.UU., convertidos en los mayores factores de desequilibrios y conflictos. ¿Recuerdan cuando Bush iba a acabar con todas las guerras y terrorismos en Irak y Afganistán? Pero la UE se juega gran parte de su crédito en Gaza: esos muertos son nuestros muertos, a los que dimos promesa y esperanza de vida pacífica. No me gusta la redundante opinión que compara la desatención de Palestina con la ayuda a Ucrania. Ucrania merece apoyo igual que lo merece Gaza: aunque sean situaciones distintas en ambos lugares se establece la frontera contra el autoritarismo extremo que no duda en matar para convencer (?) Otra cosa es la incapacidad de la UE, profeta desarmado –esto no gustará a los pacifistas radicales, pero es lo que hay-, que debe guardar ahora su espalda de los puñales de Trump. Pero eso no debe impedir que tenga una política clara, no sólo en los símbolos, sino en las relaciones económicas.

En este tremendo mapa me siento contento por la actitud del Gobierno de España. Algunos desearían que fuera más lejos –siempre se puede ir más lejos… o no- pero se ha convertido en la avanzadilla de la decencia y la claridad en occidente. Y salen los tenores huecos: cosas del Presidente Sánchez para tapar otras cosas. Pues así es si así gustáis, pero eso es política: lo que hay sobre la mesa y no las intenciones que se quedan para los confesionarios. Si estuviera alguien bombardeando incesantemente Alicante, si viera morir de hambre a los niños de mi barrio y un lejano Presidente me apoyara, no preguntaría por lo problemas internos de su partido. Creo que mucho mejor lo que hace el Gobierno que las críticas impúdicas al corte de una carrera ciclista –Unai Sordo se preguntaba el otro día dónde estaban los que ahora braman cuando camioneros y tractoristas de color bastante evidente cortaron redundantemente carreteras-. Mucho mejor que el cinismo perpetuo de Ayuso, muy puesta siempre en su papel de Herodes; mejor que el Aznar que habla de terrorismo y olvida algunos trenes en su furia belicista. Pero, sobre todo, lo importante es que la solidaridad se está convirtiendo en el único eje sano de la política española, atravesando las paredes de la polarización. Que Sánchez se ha dado cuenta y desee liderar este movimiento es algo que puede disputarse apoyando sus iniciativas o apoyando a Israel: ¿otra polarización? Pues que se apañe Feijóo, cada día más inteligente.

Günter Grass dijo que por más que se estudie el Holocausto jamás se podrá entender. Porque existió el Holocausto podemos casi entender lo que pasa. Y debemos hacerlo. El autor arquetípico del Holocausto, Primo Levi, partisano, interno en Auschwitz, judío, ateo, escribió: “Si esto es un hombre./Ustedes que viven seguros/ En sus cálidos hogares/ Ustedes que al volver a casa/ Encuentran la comida caliente/ Y rostros amigos/ Pregúntense si es un hombre/ El que trabaja en el lodo/ El que no conoce la paz/ El que lucha por medio pan/ El que muere por un sí o un no/ Pregúntense si es una mujer/ La que no tiene cabello ni nombre/ Ni fuerza para recordarlo/ Y sí la mirada vacía y el regazo frío/ Como una rana en invierno/ Piensen que esto ocurrió/: Les encomiendo estas palabras./ Grábenlas en sus corazones/ Cuando estén en casa,/ cuando anden por la calle/. Cuando se acuesten,/ cuando se levanten;/ Repítanselas a sus hijos/. Si no, que sus casas se derrumben/ Y la enfermedad los incapacite/ Y sus descendientes les den la espalda”. Primero llamó al poema “Salmo” –y genéricamente se le conoce como “Si esto es un hombre”- y, luego, “Shemà”, en alusión a “Shemà Israel” (Escucha, Israel), una de las plegarias más santas del judaísmo. Esta advertencia es contra el antisemitismo, pero también, inseparablemente, un recordatorio al pueblo de Israel. Como maldición, pende sobre todos: los que hicieron, los que hacen, los que dejaron hacer. Ayer, hoy y mañana.