El gran farsante

Robert Redford / L-EMV

Todos los hombres hemos querido ser Robert Redford alguna vez. Y el que no, es que era idiota perdido. Pero no solo por las mujeres que se desmayaban a su paso, viéndole venir con su sonrisa y su pelo rubio: este hombre guapo y elegante hasta el infinito y más allá, no contento con quedarse con algunos de los mejores papeles cinematográficos de todos los tiempos, también era ecologista, progresista, mecenas artístico. También tuvo de mentor primero y de amigo después a Paul Newman, otro que tal bailaba: ante estos dos, los actuales Brad Pitt y George Clooney parecen aún dos pipiolos que están empezando. Si en “Dos hombres y un destino” la química entre Paul y Robert es intimista y tranquila, en “El Golpe” (cómo puede haber aún alguien que no haya visto esta película, por dios) ambos derrochan una energía biunívoca y única que provoca tensión, juerga y engaño a la vez. El extraordinario director George Roy Hill, al empezar ambos rodajes, les debió decir lo mismo que Johan Cruyff dijo a Guardiola y compañía antes de saltar al campo para jugar la primera copa de Europa que ganaron: “salid y disfrutad, chavales”.

No sabemos cómo nos manejaríamos cualquiera de nosotros, pobres mortales, siendo tan perfectos como el rubio californiano. Cómo se aguanta uno sabiendo que el mundo le considera una especie de extraterrestre que ha caído en el planeta equivocado, siendo tan atractivo, tan buen actor, tan comprometido con las buenas causas, de manera que le resulte tan fácil hacer todo lo que a los demás nos es imposible, y además haciéndolo bien. Todo esto debe ser angustioso. Y mantener ese carisma siempre, un imposible. Pero a Redford jamás se le vio superado por el personaje. Y es que en el fondo y en la forma, Robert Redford era un gran farsante. Lo mismo hacía de pistolero del Oeste, de aventurero en África, de carterista en Nueva York o de trampero en las Montañas Rocosas. Y tenía que ser un farsante porque ¿cómo se baja uno de cada uno de esos personajes y sigue viviendo y peinándose su melena rubia como si tal cosa, y dando los buenos días educadamente a los vecinos en el ascensor? No puede ser que uno se enamore de Karen Blixen y la lleve en su avioneta y le diga frases inolvidables cada minuto, y al día siguiente tenga que ir al supermercado para comprar el detergente y el papel higiénico para casa. No puede ser que por la mañana seas el periodista que empieza a oler el “Watergate” y trabajar en el Washington Post y tener de jefe a Ben Bradlee, y que por la tarde tengas que pedir cita con el dentista. No puede ser, en fin, que seas trampero en Alaska rodeado de nieve y de indios salvajes que quieren cortarte tu cabellera y después tengas que explicar al mecánico qué narices le pasa a tu coche en el cárter (qué demonios será el cárter, además). Después de conocer esas vidas ¿cómo vuelve uno con la que tiene de verdad? Solo si uno es un farsante, un gran farsante, se puede sobrevivir a eso sin caer por el precipicio y acabar alcoholizado, arruinado u olvidado, preguntándote qué cojones pasó. Y Redford era el más grande.