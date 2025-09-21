Al Madrid le duele la Superliga

Florentino Pérez. / EFE

No me consta que Florentino Pérez haya puesto a pan pedir al obispo de la diócesis. Ni al general de la Guardia Civil. Tampoco al Papa aunque al anterior, Francisco, le pudo afear su condición deportiva por ser seguidor del San Lorenzo de Almagro. Estamos a la espera de que el Real Madrid presente nueva quejas. Sobre lo que sea. O sobre quien pase por la calle aunque esto lo tiene más difícil porque la calle que era de todos los madrileños la ha ocupado con las grandes torres que dan acceso a sus tribunas. De esto y de sus ventas de la Ciudad Deportiva, heredada de Santiago Bernabéu, nadie se atreve a hablar. A una ministra socialista que quiso denunciar algo del Real un compañero le dijo: «Ni te metas que eso nos cuesta cien mil votos». La frustrada Superliga no se está digiriendo bien.

Álvarez del Manzano, que por cierto me debe tres mil pesetas, era la moneda de entonces, porque aposté con él a que Madrid no tendría Juegos Olímpicos antes del 2020, vivió un momento de esplendor político madridista. Solo tuvo anuncio de café con leche en plaza Mayor que dijo la alcaldesa que le sustituyó. Alvarez del Manzano no pudo usar su poder de alcalde de la capital.

El regidor cogió un ilustre cabreo cuando Ramón Mendoza, que en paz descanse, entonces presidente, dijo en asamblea que habían engañado a la alcaldía porque se había construido más metros cúbicos de lo establecido en la llamada Esquina del Bernabéu. «Caló el chapeo enfundó la espada, fuese y no hubo nada». Nos hemos pasado medio siglo creyendo aquello de que el Madrid era el equipo del Régimen y ahora solo le falta recurrir al Tribunal Constitucional para expresar sus quejas. No le vale nada. Han cambiado la Federación y al frente de la misma han colocado un madridista, se ha echado a los perros a la anterior cúpula del arbitraje y la actual ya no le gusta. El Madrid, que se ha quejado de las supuestas maldades que se cometen en su contra, ha recurrido a la mismísima FIFA para exponer la retahíla de irregularidades que quiere justificar. Ahora resulta que hay una campaña contra su equipo.

Justo en ese momento de sofoco, en Francia han puesto a pan pedir a la historia madridista con el arbitraje del partido con el Marsella. Lo han hecho jugadores internacionales, Emmanuel Petit, entre ellos, que saben lo que es jugar contra el Madrid. Conozco a Florentino Pérez desde hace años y no me cuadra lo que sale del club. Ha sido el mejor presidente desde Bernabéu, ha sacado a la entidad de la miseria económica y la ha convertido en la más rica del mundo y ahora se siente aquejado de todos los males del fútbol. Tengo la impresión de que no tiene a un hombre de buena mano izquierda (tratándose del Real mejor la derecha) como tuvo Bernabéu. Falta alguien que ponga paz dentro de la casa. Es posible que exagere cuando digo que todos los males que dice padecer provienen de la frustración de no haber conseguido la Superliga, proyecto que está en un cajón de la UEFA porque los primeros promotores se dieron a la fuga. El Madrid recure a la FIFA porque Infantino sí lo tiene en consideración. Insisto: solo aguardo a que recurra el Tribunal Constitucional.

Posdata. ¿Solo la ciudadanía madrileña presionará para que el COI tome una decisión como la que impide a los equipos rusos participar en torneos europeos y mundiales? ¿Tanto poder tiene el dinero israelí?