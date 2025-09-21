Polo entre el Palau y Moncloa

Miguel Polo tras la declaración en el juzgado de Catarroja. / Francisco Calabuig / LEV

La testifical de Miguel Polo del viernes aclaró por qué el Gobierno lo había mantenido en silencio durante once meses. El presidente de la Confederación Hidrográfica de Júcar (CHJ) es un alto funcionario, por si alguien lo había olvidado. Un técnico que sabe de caudales, cuencas, hidrogramas, cartografías y planes de inundaciones, con un elevado conocimiento de los protocolos establecidos, pero en modo espera hasta recibir el visto bueno de las autoridades competentes, sean municipales, autonómicas o estatales. Por eso, su testimonio ante la jueza de la dana mantuvo un tono parecido al de un tribunal de tesis de ingeniería. No desempató la guerra de relatos.

Lo siento por los hooligans del Palau y de la Moncloa, pues Polo no ha alterado el marcador; sin embargo, su declaración en el juzgado de Catarroja ha sido muy valiosa para la instrucción judicial, en tanto que pone el acento precisamente en el asunto clave de la investigación: el tardío y erróneo mensaje de alerta del 29 de octubre. El presidente de la CHJ argumentó con datos, casi como si se tratara de pruebas periciales, que la prevención y la emergencia de la dana fueron un auténtico despropósito. Y como todo el mundo sabe —sin discusión posible—, esa gestión recaía en Emergencias de la Generalitat y, en última instancia, en su máxima responsable, la exconsellera Salomé Pradas.

Polo puso en conocimiento de la jueza Nuria Ruiz Tobarra todos los aspectos técnicos de que disponía la CHJ sobre el día de autos. No hizo ni más ni menos que lo que reclamaba la instrucción que lo había citado como testigo. Al mismo tiempo, desconcertó a los que esperaban algún tipo de munición definitiva contra el Palau, y que el equipo de Mazón celebrara la salvación de otra bola de partido. El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Polo, dejó claro en sede judicial que ni es el títere de Pedro Sánchez, ni el ajusticiador de Carlos Mazón, sino un cargo público con una amplia gama de grises, y eso permite contentar a los extremos. Polo no es ni el president de la Generalitar, ni el síndic de la oposición, ni tampoco su declaración judicial equivalía a un debate en las Corts, aunque se juegue a medir si salió ganador o perdedor. Él no está acusado y la que debe procesar toda la declaración es la jueza de la dana. Para eso, debemos tener paciencia.