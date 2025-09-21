Narciso en la cinta de correr

Imagen de archivo de un gimnasio

Llegó septiembre. Y con él los rituales de siempre: agendas nuevas, buenos propósitos y esa fe ingenua en que, esta vez sí, iremos al gimnasio. Cada año lo mismo, como si la operación retorno trajera consigo una segunda oportunidad para la operación bikini. Confieso que yo nunca pude del todo. Durante años intenté convencerme de que ahí estaba la clave de la constancia, la disciplina y la salud eterna. Pero bastaron un par de sesiones de gimnasio para aceptar que ese universo me resulta tan acogedor como una cumbre de la OTAN.

No me culpo: en mi caso, volver al gimnasio significa elegir entre el Basic Fit del barrio, con olor a sudor recalentado y ambientador de vainilla, o la salle de sport del Parlamento, en cuyas duchas uno puede cruzarse con quien mañana tendrá que negociar una enmienda. No sé cuál de las dos opciones me incomoda más.

El ambiente es peculiar: cuerpos musculados, auriculares gigantes, miradas fijas en el espejo y gente que entra y sale sin saludar. Es como si todo rastro de comunidad estuviese prohibido. Ustedes pensarán que esto es solo una excusa para justificar mi fuga del deporte, pero lo cierto es que el gimnasio habla de nosotros más de lo que me gustaría: de nuestras ambiciones, de nuestras inseguridades y de cómo entendemos la vida.

Porque el gimnasio no es solo un espacio físico: es también un símbolo. Es el lugar donde casi todo se mide en repeticiones, rutinas individuales y selfies frente al espejo. No se me ofendan, pero Narciso, absorto en su reflejo, se sentiría cómodo entre tanta cinta de correr y barra de press banca. Y sin embargo, incluso en ese ecosistema, a veces surge un destello de humanidad. Aunque tímido, un simple «¿nos turnamos, bro?» rompe de repente el silencio y abre, aunque sea por un instante, la puerta a lo colectivo.

No es casual que los gym bros se hayan convertido en el nuevo público objetivo de las derechas populistas. La figura del influencer musculado, que promueve la autosuficiencia y el «tú puedes lograrlo», conecta con una aspiración legítima: la de crecer, superarse y encontrar un lugar propio en el mundo. Aspiración que nuestras sociedades niegan a quienes carecen de vivienda, estabilidad o futuro, o sencillamente a quienes ven sus privilegios cada vez más amenazados.

La disciplina del gimnasio se convierte así en algo más que una rutina física: es una nueva forma de identidad y pertenencia. Entre pesas y creatinina, se forja una masculinidad herida, marcada por la sensación de retroceso social y exclusión. No nos sorprendamos si algunos se sienten luego atraídos por discursos que exaltan el esfuerzo individual y la fuerza personal. Sin que apenas nos demos cuenta, el gimnasio se transforma ante nuestros ojos en metáfora de la promesa neoliberal: lo colectivo desaparece y el espejo devuelve, con cada repetición, la ilusión de una victoria personal. Una trinchera política disfrazada de sala de máquinas.

Como toda trinchera, no basta con mirarla desde lejos. De nosotros depende hacer que estos espacios sean más que competencia y exhibición. Por supuesto, el encargo no es sencillo. No se trata de abrir sedes de partidos políticos entre bicicletas estáticas, sino más bien de construir vínculos y de dar sentido a la vida de quienes muchas veces no los encuentran en otro lugar. Porque sí, el gimnasio puede ser espejo y cuna de la individualidad, pero para muchos es también refugio, estructura y sentido contra un mundo marcado por la precariedad.

Algunos parece que ya lo han entendido. Por eso cada vez son más las alternativas que buscan resignificar estos espacios: gimnasios antifascistas como el ‘13 roses’ de Castelló, o municipales, como el de Alfara del Patriarca: son proyectos colectivos que demuestran que el ejercicio no tiene por qué ser un feudo exclusivo de la derecha.

Yo todavía no he logrado hacerme amigo de las pesas, pero tengo clara una cosa: no podemos dejar que el gimnasio se convierta en el club privado de los gym bros con shakers de proteínas. Así que aquí estoy: corriendo en silencio, con la música a todo volumen, mirándome en el espejo cual Narciso, pensando que no hay nada más revolucionario que hacer algo que no te apetece, solo para que otros puedan hacerlo contigo, y esperando a que el colega de enfrente me pregunte «¿nos turnamos, bro?» para empezar a darle la chapa frente a la máquina de remo.