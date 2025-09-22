Un ‘barracot’ con Valverde en el Palco Vip de Mestalla

El entrenador Ernesto Valverde / EFE

Nano, el meu jefe no va al palco. Y allá nos plantamos Ramón, Alonso, mi querido Xavo i yo. Unas fotos con Jaume Doménech que guardaremos para siempre, y a cenar por la ‘face’. El partido era una excusa; fuimos en plan ‘barracot’ a arrasar con todo. Y arrasamos. Es lo mejor de ir al Palco Vip, que después de arrasar, lo demás ya viene solo y hasta te parece buena la infumable primera parte. No crean que lo de hoy es una crónica del partido, para nada, lo resumo fácil; Vivian expulsado y tres puntos. Como en Pamplona, pero al revés. En El Sadar se puso todo de culo y el otro día todo de cara. Es fútbol.

El papelito de Valverde. Decía Miki en `'90Minuts que hay entrenadores tecnócratas y entrenadores de la calle, y me acordé de él en el Palco Vip porque tenía a Ernesto Valverde a solo unos metros. Nano, estate pendiente del Valencia CF que no haces más que mirar a Valverde, me dijo Alonso. Y era verdad. No podía evitar la tentación de ver en primera persona cómo vive un partido un entrenador de élite. Tengo claro que estar a unos metros de, por ejemplo, Bordalás, habría sido más divertido porque Ernesto se mueve poco y apenas dice nada, pero ahí estaba yo, pendiente de él y mirando de reojo a César Tárrega y compañía. De repente se pone los cascos y empieza a dar órdenes al banquillo por teléfono, y por más que afiné el oído para chivárselo a Corberán, no pude escuchar nada porque estoy casi como una tapia. Es lo que tiene escuchar música a todo volumen desde que me dijeron este disco te va a gustar; era el Salve, de La Polla Records. Ahí empezó mi sordera. Pero a lo que íbamos, que Valverde gesticulaba y miraba su papel una y otra vez. Y gesticulaba de nuevo. Y miraba su papel y escribía movidas. Miki tiene razón, no hacen falta supermegadatos y ordenadores con métricas que hasta te dicen cuántos pedos se ha tirado un futbolista sobre el terreno de juego, a Valverde le bastó un boli y un papelito doblado para que su equipo fuese superior. Luego, el fútbol es como es y ganas o pierdes. Cuando Hugo Duro marcó el segundo me giré y el Chingurri ya bajaba las escaleras. Mis respetos para Don Ernesto Valverde.

O eres el Real Madrid o el camino más corto para cumplir los objetivos deportivos es tener un vestuario sano. Y son muchos los aspectos que hay que cuidar para que el vestuario no se ‘constipe’. El ejemplo más vivo ahora es el Mallorca. Dani Rodríguez, uno de sus capitanes, pegó una rajada tremenda sobre el entrenador, Jagoba Arrasate, porque no jugó ni un solo minuto en el Bernabéu y porque el técnico puso a Jan Virgili, que acababa de llegar y solo había entrenado una vez con el equipo. Tras escuchar las explicaciones de Arrasate en rueda de prensa me temo que las heridas siguen abiertas: Jagoba dice que para él es muy difícil contar con Dani Rodríguez pero cuando le insisten si la situación es definitiva duda, utiliza el concepto ‘ahora mismo’ y añade que en el fútbol pueden pasar muchas cosas. Le preguntan qué pasa en el vestuario del Mallorca y suelta esto: “El entrenador tiene parte de culpa, el grupo también tiene su parte de culpa porque ha cogido licencias que igual no debía, o el club en su momento por no cortar cosas”. Tremendo. Y Dani Rodríguez sigue en la plantilla. O el Mallorca gana partidos, o la cuerda se romperá por donde siempre. Valga esto para diferenciar entre un vestuario roto y un equipo que no consigue resultados. No es lo mismo. Se dice con demasiada ligereza, también en Valencia, que ‘el entrenador ha perdido el vestuario’. Luego viene que la preparación física no es la adecuada que los jugadores son unos vividores. Es el ciclo sin fin.