Hay futuro para el progresismo. / Crédito: TheDigitalArtist en Pixabay.

Vivimos un tiempo marcado no solo por cambios ordinarios o evoluciones previsibles. Estamos ante profundas transformaciones que están abriendo ya una auténtica nueva era.

Transformaciones geopolíticas, sociales, climáticas, tecnológicas. Un desafío tal que la propia naturaleza de la condición humana se verá, como mínimo, tambaleada. La Inteligencia Artificial lo cambiará todo. Ya lo está haciendo.

Es uno de esos momentos en los que, como dijo Gramsci, lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no termina de morir. Un tiempo propicio para el surgimiento de “síntomas mórbidos”. Monstruos que asoman en forma de nuevas violencias, fobias, negacionismos que matan e involuciones en ámbitos que deberían haberse consolidado como avances de la humanidad.

Ante este mundo incierto, resulta imprescindible resituarnos como socialistas, socialdemócratas y progresistas. Como portadores de una ideología surgida de la Ilustración para defender el progreso y la justicia social. La modernidad entendida como universalización de derechos y libertades.

El reto es afrontar la defensa de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Valores sin fecha de caducidad. Esta es la divisoria que todavía ayuda a interpretar la cartografía política y partidaria.

Diré más: todo puede ser revisable, menos estos valores fundamentales. Entre otras cosas, porque constituyen los principios irrenunciables de la dignidad humana, de todos los seres humanos. Ese debe ser nuestro listón.

Libramos una batalla cultural contra el marco neoliberal y neofascista que incrementa su voltaje a nivel mundial. Es un problema global, pero aterriza en nuestro entorno de la mano de relatos ponzoñosos que ramifican en diferentes segmentos sociales. El drama es que fermentan cronificando el insulto y normalizando la violencia verbal. Peligrosa antesala…

La nuestra es una batalla contra el pesimismo y la farsa de que no hay horizonte de futuro en clave progresista. Es una batalla por el estado de ánimo y la remontada vital de la esperanza.

La batalla que libramos es contra esa inscripción que reza en la puerta del Infierno de Dante: “Abandonad toda esperanza…”. Sería la gran victoria de la extrema derecha y de quienes viven agarrados a su marco ideológico.

Lo estamos viendo aquí mismo. Abascal, el que amenaza con hundir barcos humanitarios que salvan vidas, dicta los presupuestos de Mazón. Y, en la Diputación, le ríen las gracias y tienden la alfombra.

No nos podemos resignar a un mundo en el que se imponga la ley del más fuerte, se criminalice al diferente, se desprecie a las minorías, se reviertan derechos y libertades, se blanquee a dictadores y se dispare a la línea de flotación de la justicia social enarbolando la motosierra de Milei.

El reto es demostrar que la democracia no colapsa y que los servicios públicos de calidad siguen siendo los pilares de un modelo de convivencia que evite los desgarros de la desigualdad y el odio. El odio, el mayor disolvente social que existe.

Nuestro deber es generar esperanza, no capitular. Combatir esa profecía que se va imponiendo y que consiste en asumir como inevitable que los hijos vivirán peor que sus padres.

Nuestra batalla consiste en plantarle cara al pesimismo, la apatía y la frustración que traumatiza a toda una generación. Necesitamos movilizar la idea de un propósito compartido entre los jóvenes.

Resulta preocupante la tendencia sobre el crecimiento de ideas autoritarias y machistas entre sectores juveniles. ¿Qué podemos hacer quienes creemos en la capacidad del Estado social, en la democracia, la Razón Ilustrada y el diálogo como herramientas para empujar la historia hacia adelante?

Como progresistas debemos ser más eficaces en la interpretación de las necesidades de la gente y en la satisfacción de sus derechos. Solo así recuperaremos el magnetismo de la idea de futuro. Sin la cual, sobramos todos. La encrucijada es complicada. Como señala Noah Harari acerca del futuro: “Es la primera vez en la historia que no sabemos cómo será el mundo de aquí a 20 años”.

Claro que este gobierno progresista ha subido el salario mínimo, las pensiones, las ayudas a quienes más lo necesitan, crea más empleo que nunca y ha mejorado las reglas del mercado laboral. Pero la vivienda y los sueldos lastran la vida de muchas personas que pueden tirar la toalla.

Por eso es importante remarcar que el gobierno de España está comprometido, como ha demostrado estos meses, anunciando nuevas medidas para favorecer la emancipación juvenil. Lo difícil llega cuando las autonomías gobernadas por el PP, como la valenciana, ponen palos en las ruedas en todo, también en vivienda, bajo la premisa del “no porque lo propone el otro”.

Necesitamos correr más en los temas sociales. Cuando los trabajadores, asalariados, autónomos, pequeños empresarios y clases medias ven que sus problemas no se resuelven, nos caemos como sociedad. El futuro se difumina.

El reto es garantizar la agenda de necesidades que tiene la base social que sustenta a un país. La gente necesita ver un horizonte razonablemente despejado y respirar. No podemos dejar ese espacio vacante. Porque los espacios nunca se quedan vacantes. Serán ocupados por quienes solo aportan respuestas fáciles a problemas complejos. El populismo, uno de los peores fantasmas que asoman cuando cruje la arquitectura moral de la democracia.

La respuesta no está ni en la nostalgia ni en el pasado. Está en los ideales que iluminan los derechos humanos.

Ese es el lugar correcto de la historia. Ahí se inscribe la socialdemocracia. Ahí estaremos.