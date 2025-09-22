Tebas va separándose de Lim

Ron Gourlay y Kiat Lim en la Ciudad Deportiva de Paterna. / À Punt

Lim tiene al Valencia en venta. Lim está negociando con un fondo árabe. Lim ya ha vendido. Son tres frases recurrentes que escucho desde hace años y a las que, con el paso del tiempo, he dejado de prestar atención. Lo único cierto es que Peter Lim sigue siendo hoy el propietario del club de Mestalla y su hijo Kiat, el presidente, aunque todavía no se haya sentado en la butaca principal del viejo coliseo. Desde el sudeste asiático, Kiat Lim acaba de reiterar que el Valencia no está en venta y que ahora tienen un plan, del que no da detalles y sobre el que cualquier valencianista de bien debería preocuparse.

Más allá de las verdaderas intenciones de la familia Lim respecto al Valencia, este verano han llegado señales desde la propia Liga sobre una posible negociación para un cambio de propiedad del club. El entorno de Javier Tebas siempre ha estado pendiente de Lim. Conviene recordar que el propio presidente de la Liga avaló la venta, aunque al mismo tiempo no está nada satisfecho con la gestión de Meriton. Es obvio que un campeonato sin el Valencia en los puestos de cabeza pierde interés. Los más de 40.000 espectadores en Mestalla cada partido, el currículo deportivo y el peso de la ciudad siguen teniendo valor. Pero cuidado: eso puede cambiar, porque el futuro del fútbol es televisivo. Ahí está el nuevo formato de la Champions, donde solo importa lo que ocurre en el césped.

Tebas sabe que el futuro de la Liga se oscurece ante la fuerza del ensayo de esa Superliga que hoy representa la actual Champions de la UEFA. Por eso necesita con urgencia rescatar al Valencia. Estas circunstancias sobrevenidas favorecen la salida de Lim de nuestras vidas, pero yo sigo siendo escéptico, más que nunca. A las pruebas me remito. Sin embargo, la última confidencia sobre Lim me ha puesto en estado de alerta, porque procede de un ámbito bastante alejado del mundo del balón y, por primera vez, con una pista muy valenciana. Aun así, Lim me ha hecho devoto de San Agustín y, como hace años que no lo veo, de momento confío más en Santamaría, Baptiste de nombre, el mediocentro francés que el sábado se marcó un partidazo que sí invita a creer.