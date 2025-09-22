Un novelón de Camporrobles

Paseo en Camporrobles. / Fernando Bustamante

Una de las máximas favoritas del genial Salvador Dalí decía que para llegar a ser universal había que partir de lo muy local. Bien lo sabía uno de los pintores que alcanzó más fama en todo el mundo, pero nunca perdió de vista sus orígenes en Figueres, sus años juveniles en las playas de la Costa Brava o su formación en la madrileña Residencia de Estudiantes. De hecho, buena parte de la creación artística, desde la literatura al cine pasando por la música o la pintura, están marcadas por impresionantes historias locales que alzan el vuelo para pasar de ser anécdotas a convertirse en categorías. En ese plano corto, en esa disección de lo pequeño se esconden conductas humanas, sucesos históricos, sentimientos o ideologías que atraviesan épocas y lugares muy distintos de tal modo que todos podemos reconocernos en ellos. Viene todo esto a cuento de una magnífica novela ambientada en Camporrobles, un pueblo de 1.200 habitantes en la plana de Utiel-Requena en los lindes con la provincia de Cuenca. Basada en unos hechos reales aunque novelados, la acción transcurre en los años anteriores y posteriores a la guerra civil. Pero no se trata de una narración más sobre esa guerra, que en realidad apenas figura como trasfondo de un conflicto familiar y social, de un trágico acontecimiento, cuya larga sombra se proyecta a lo largo de varias generaciones. Muerte en Albata, el título del libro, aborda un episodio terrible que estuvo silenciado y permaneció dormido, como tantas otros de aquellos turbulentos tiempos, hasta que un descendiente de Camporrobles ha decidido despertarlo.

A modo de sorpresa el autor de Muerte en Albata no es un escritor, sino un arquitecto técnico, Jesús Espinós, fascinado por unos personajes y por una trama que ya habían obsesionado a su madre, la periodista Encarna Andrés. Fue ella quien le pidió a su hijo que contara una historia que de ninguna manera podía seguir ignorada. Así, Muerte en Albata representa un símbolo de la necesidad de convertir la memoria oral en memoria escrita y de desvelar los misterios del pasado para no incurrir de nuevo en sus errores. Este novelón, escrito con agilidad y buen pulso narrativo, sirve además como reivindicación de la gente honrada y valiente frente a los abusos de los caciques, de los poderosos que avasallan a los humildes. Los personajes de Muerte en Albata son muy de carne y hueso y no simples estereotipos de hombres y mujeres que vivieron hace un siglo en un pueblo agrícola de los confines de Valencia. Fiel al lenguaje de la comarca y de la época y a partir de una exhaustiva investigación, Jesús Espinós ha rendido un homenaje a José Calatayud Viana, Calata, el alcalde republicano de Camporrobles-Albata que se jugó la vida para que nadie fuera represaliado en su pueblo durante la guerra. Calata padeció después cárcel y penalidades, pero la novela de Espinós deja ahora el nombre de aquel alcalde en lo más alto de la honradez, en el lugar que le corresponde. Publicada por Alalimón, una pequeña editorial de Requena, Muerte en Albata no sólo rescata un episodio de la familia del autor sino todas las miserias y las grandezas de un tiempo y de un país. El nuestro.