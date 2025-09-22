Privilegios, de nuevo

Un joven con una bandera de Palestina en Atocha, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España. / Jesús Hellín - Europa Press

Sí, de nuevo, va de privilegios. Hace ya siete años me refería a los privilegios con los que cuentan los hombres y la incapacidad de muchos para percibirlos, adquiriendo, por el contrario, posiciones victimistas. Hoy, vuelve a ir de privilegios. Siempre va de privilegios. Los privilegios de los españoles que se preocupan por los patrocinadores de la Vuelta sin entender que el asesinato político de un niño debería paralizar el mundo. Es absolutamente intrascendente para la Historia (para la humanidad con perspectiva temporal) que una vuelta ciclista no haya podido acabar, que un patrocinador haya perdido una ínfima parte de su inacabable patrimonio o que la marca España se haya visto dañada. Las coordenadas morales de los que desvían el foco habla de privilegios que no se quieren aceptar o de posicionamientos interesados que no casan con la democracia y los derechos humanos ¿Mantendrían dicha posición si su hijo estuviese en Gaza?

“Casi han conseguido que los odiemos…”, afirmó uno de los comentaristas televisivos de la Vuelta. “Daba miedo…”, ratificó Contador minutos después sobre las manifestaciones. Miedo. El miedo es relativo y depende de los pilares culturales de cada sociedad pero es un insulto compadecerse de alguien por su sufrimiento efímero e insustancial en una manifestación y olvidar el horror vivido por los palestinos, masacrados durante décadas y ahora conducidos a la muerte por la vía rápida del despedazamiento o reducidos a esqueletos por la hambruna. Eso no cambiará con palmaditas a la espalda, hay que perder como mínimo un poco para que los demás no pierdan más.

Desviar el foco es cómplice con el genocidio. Apostar por una escritura extraviada, por argumentos indirectos, por referentes oblicuos. Mala fe. El privilegio cristaliza en peligrosa carencia.

Quizá ahora se preocupen por los israelís inocentes que se verán afectados por las suspensiones de sus actos deportivos o culturales. En los juicios de Núremberg no cabía toda la sociedad alemana y Arendt nos enseñó que quizá no fueran culpables pero eran responsables. Una encuesta del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional indica que el 61,5% de los israelíes no se sienten ni mínimamente perturbados por la situación de Gaza. Para cuando la Humanidad se imponga, Israel habrá exterminado a un pueblo gracias, en buena parte, a aquellos que creen que las manifestaciones en la Vuelta no servían para nada, mientras ellos no han movido ni un dedo.