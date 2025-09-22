Vox: el placer de no hacer nada

El síndic de Vox en les Corts, José María Llanos, junto a Llanos Massó. / José Cuéllar

Quiero compartirles una reflexión que a algunas personas quizás les pueda sorprender, ya que por el ruido constante que generan y su capacidad para crear conflicto en cualquier entorno pacífico a su alrededor puede parecer que hacen cosas, aunque sea justo todo lo contrario. Hoy vengo a hablarles del placer de no hacer nada, el 'dolce far niente' italiano, de muchísimos dirigentes de Vox. Que los diputados autonómicos, provinciales y regidores del partido de ultraderecha trabajan lo justito es una crítica que ya he escrito y descrito en varias ocasiones en base a, por una parte, las desesperadas confesiones 'off the record' que me hacen sus socios de gobierno (PP) allá donde comparten responsabilidades y, por otra parte, por el escaso calado de las pocas propuestas que suelen presentar a los plenarios diversos. Un ejemplo: hace poco, y pese a los numerosos problemas que tiene mi ciudad de 90.000 habitantes en zona dana, Vox apostó por plantear un debate sobre la ganadería extensiva. Han leído bien, sí: ganadería extensiva. Como en cualquier urbe metropolitana de Europa, en mi localidad hay muchos gatos y, sobre todo perros, muchos perros, pero pasto y animales que lo disfruten, pocos. Pero claro, si Madrid lo manda y que hay que polemizar sobre la ganadería extensiva, se habla y punto. En Torremolinos, Soria o l'Horta Sud.

En las Corts Valencianes, el enfrentamiento entre ellos les tiene la mar de entretenidos, lo que equivale a una escasa actividad, solo azuzada por la necesidad de retocar algunos currículums y adaptarlos a la realidad de la nada. Como pasó esta semana pasada, por ejemplo, con la falsa formación de la presidenta de la cámara autonómica, Llanos Massó. La dirigente castellonense cambió sorpresivamente su currículum en la página web y donde decía diplomada en Ciencias Religiosas dice ahora estudios en esta materia, sin determinar si se refieren a clases regladas de rango superior o a las sesiones de catequesis necesarias antes de la primera comunión. Sea como fuere, la presidenta ha mentido y ha maquillado, presumida, sus saberes, entre los cuales destacó en su momento, y también ha quitado ahora, ser ama de casa y madre.

De 'chiringuitos' a cortijos

Los más inteligentes que tenía Vox se han ido y los que quedan mienten con su formación. Otros dicen gestionar empresas que no existen desde hace años, pero la web es muy sufrida. Mientras claman contra el Estado de las Autonomías se benefician de él y han quintuplicado sin justificar el número y variedad de cortijos que antaño demonizaban. Lo que ellos denominaban chiringuitos. Hacen poco y mucho al mismo tiempo, es verdad. Sin embargo, para ser sincera, no sé que es mejor: que no propongan nada o que propongan medidas que atenten contra los derechos humanos, la diversidad, la interculturalidad, la igualdad o las mujeres. Igual mejor que practiquen, como hasta ahora, esa conocida filosofía italiana basada en el dulce placer de no hacer nada.