Los debates importan

Carlos Mazón, en una sesión reciente en las Corts. / Rober Solsona

No es posible entender la democracia sin los debates parlamentarios, son inherentes a ella. Digamos, el lazo que une la naturaleza representativa y deliberativa de la misma; un símbolo del pluralismo político y con ello, de la controversia, la discusión y el consenso. Y con independencia de que puedan suscitar mayor o menor interés, según el caso, son un valioso cauce para la rendición de cuentas de los gobiernos y de su fiscalización por parte de la oposición. Ahí reside parte de su sentido. Y, cuando el destinatario final es más social que político, importa tanto el contenido de lo que se dice como el tono y las formas.

Formalmente, hoy se inicia el curso en la Comunitat al arrancar la actividad parlamentaria con el Debate de Política General en las Corts. Y sin restar importancia a otros anteriores, este contiene una relevancia excepcional porque es el primero que se celebra tras la riada, en vísperas de que se cumpla un año, y porque aún planean demasiados interrogantes de carácter esencial sobre la gestión política del Consell el 29-O. Mientras escribo estas líneas, me pregunto si su contenido responderá a lo que espera la ciudadanía. Y lo hago porque no hay mayor recelo que el generado por el cúmulo de errores -unos por acción y otros por omisión- cometidos y de los que no se quiere dar cuenta.

Si el discurso del president, en relación con la tragedia, se limita a la reconstrucción y posibles compromisos de futuro sin más, seguirá esquivando las explicaciones y responsabilidades que le debe al pueblo valenciano por dos cosas: su ausencia en las horas clave del 29-O y los erráticos nombramientos de algunos miembros del ejecutivo autonómico. A partir de ahí, la duda sigue siendo la misma: si tiene legitimidad moral para gobernar alguien que no puede liderar la reparación más importante, la emocional; siendo la cuestión de fondo si este Consell es un gobierno fallido o, por el contrario, merece toda la confianza para seguir guiando los destinos de la sociedad valenciana hasta las próximas elecciones.

Los debates importan, y de la oposición también se esperan cosas: contundencia al exigir explicaciones y responsabilidades, pero con el rigor necesario para generar confianza en una alternativa evitando caer en la trampa de una dialéctica desacertada. La singularidad del contexto político y social en la Comunitat lo requiere.