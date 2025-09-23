Manifestación en el Hospital de la Ribera el pasado mes de junio. / Agustín Perales

Hay gobiernos que curan y gobiernos que hacen enfermar. El Gobierno de España, por ejemplo, ha apostado por curar y reforzar la sanidad pública con: más inversión (un 29 % más desde 2018), más de 12.000 plazas MIR en la última convocatoria, la mayor dotación en la historia a la Atención Primaria; planes pioneros de salud mental, inversión en tecnología punta en hospitales a través del Plan Inveat. Y eso, que yo le llamo creer en lo público, se traduce en quirófanos abiertos, consultas atendidas y profesionales con mejores condiciones laborales. Que viene a ser lo mismo que socialdemocracia en vena.

Algo muy distinto a lo que ocurre en la Comunitat Valenciana desde que Carlos Mazón llegara al Palau de la Generalitat y dinamitara todos los acuerdos que el president Puig había cerrado con el sector sanitario. Desde hace 2 años estamos presenciando el desgaste de un sistema que los socialistas valencianos protegimos con sumo cuidado. Ya hemos comprobado que lo del PP no es la sanidad… bueno, ni la educación, ni la gestión de las emergencias. Lo suyo es el desmantelamiento metódico de los servicios públicos.

Con la tijera en la mano decidieron poner como conseller al artífice de las concesiones sanitarias, aquel que, con Zaplana de pareja escénica, impulsó la privatización de los hospitales valencianos como experimento neoliberal. Y con esta persona como máximo responsable de nuestra salud, durante los dos últimos años se han cerrado camas hospitalarias en verano “para ahorrar” en una comunidad que multiplica su población. Este verano hemos visto consultorios cerrados en plena ola de calor, hospitales sin aire acondicionado en las salas de espera, urgencias con pacientes esperando más de 12 horas y médicos sin sustituciones. Mazón, como ya viene siendo habitual, ha vuelto a darle plantón a los valencianos y valencianas, ha roto el diálogo social y se ha desentendido de la sanidad. Y mientras él sigue jugando al escondite, algo que lleva meses haciendo, y más concretamente desde el pasado 29 de octubre de 2024, los profesionales siguen esperando que se aplique la jornada laboral de 35 horas, prevista para el 1 de enero de 2024, y que se culminen los procesos selectivos y las ofertas de empleo público.

Mires por donde mires en la sanidad valenciana, desde que el Partido Popular gobierna, impera el caos… y los tiempos de demora para operarse han aumentado, con un 50 % de valencianos y valencianas esperando más para recuperar su salud a través de una intervención. También el número de pacientes con más de 180 días en las listas han aumentado, siendo el caso más escandaloso el de la pediatría, cuya cifra se ha multiplicado casi por 9. De modo que, los niños que ya están esperando más de seis meses para ser operados han pasado de 78, al final del Botànic, a 668 a mitad de la legislatura de Mazón.

Tampoco los ambulatorios se libran de este aumento porque, según afirman las organizaciones sindicales, las listas de espera para una primera cita superan ya los 15 días en muchos centros de salud. De hecho, la inversión para Atención Primaria ha caído un punto durante el último año, lo que supone menos recursos económicos para la base de nuestro sistema sanitario y situarnos todavía más lejos de la indicación de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda destinar una cuarta parte del presupuesto sanitario a este nivel asistencial.

Los intentos de Mazón de presumir de gestión se dan de bruces con la realidad, y cada vez le valen menos sus dotes de feriante (con todos mis respetos para este sector). Porque esa supuesta “cercanía” del presidente (en castellano, por supuesto), de la que presumían en el gobierno valenciano cuando Mazón llegó al Palau, no sirve de nada si la gente espera de más para que le den cita, si su médica está saturada y no tiene tiempo para atenderle debidamente, o si su ambulatorio da pena porque los niveles de ejecución en infraestructuras en algunas áreas sanitarias no llegan al 15 %. La gente no es tonta y no necesita mucho tiempo para identificar a un vendehúmos que no sabe gestionar, y lamentablemente para los valencianos, nuestra política sanitaria se puede resumir en: menos gasto, menos Estado, menos dignidad.

Mazón y el conseller Marciano aplican el manual neoliberal de siempre: primero se cierran camas, luego se privatizan servicios y, al final, se vende la idea de que lo privado es “más eficiente”. Todo para llegar a la casilla de salida: las privatizaciones sanitarias en pro de la eficacia. Ahí lo dejo.

La sanidad pública ha sido, es y será un gran bastión socialista. Y no vamos a permitir que la conviertan en un solar para negocios privados. Porque un quirófano cerrado no es ahorro: es sufrimiento. Y cada cama que Mazón clausura, cada médico que se marcha, cada paciente que espera de más, es una derrota colectiva que sólo explica su incompetencia.

Gobernar es cuidar y recortar es abandonar. Y en esta tierra, por desgracia, Mazón eligió hace tiempo.