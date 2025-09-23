Opinión
Kirk i la nit dels cristalls trencats
La primera reacció de Trump, decretant dol oficial quan Kirk no era cap càrrec públic indica per on van a anar els tirs. Donald Trump seguix un procés similar al traçat per Hitler
Supose que el nom d’Ernst Eduard vom [sic] Rath els deixarà, possiblement, indiferents; normal. Va ser una estrela ascendent del nazisme. Nascut a 1909 es va afiliar al partit nazi el 1932 i, un any més tard, ingressava en la Surmabteilung, la força paramilitar nazi. La seua carrera diplomàtica va conèixer un ascens espectacular, de manera que, el 1938 era secretari de la legació alemanya a París. Allí va rebre la visita d’un jueu polonès, Herschel Grynszpan. El motiu pogué ser doble: o bé anà a intercedir per la seua família jueva d’origen polonès en perill de ser deportada, o perquè es coneixien en els ambients gays de París, o potser per les dos coses. El resultat fou el mateix. Rath no va fer cas a Grynszpan i este li va fotre cinc bales. Va quedar greument ferit i, finalment, va morir a causa de l’agressió. Hitler va muntar en còlera davant l’assassinat. Els líders nazis es van reunir i van considerar que no sols es tractava d’un homicidi, sinó d’un atemptat contra el règim per part dels jueus i que calia actuar en conseqüència. Va ser així com es va desencadenar la Nit dels Cristalls Trencats.
La concepció presentista de la història pretén jutjar els fets passats d’acord amb els judicis i valors dels temps actuals. Error. Ara bé, cal recórrer a l’estudi del passat per a intentar comprendre el present. Joan Reglà parlava de comprendre el món. En no poques ocasions s’observa com, davant fets similars –mai iguals- les respostes dels humans acostumen a ser també paregudes. És així com l’anàlisi de fets pretèrits permet traçar estratègies per encarar els riscos del present i traure’n les conseqüències oportunes.
El paral·lelisme pot establir-se amb l’assassinat –execrable, com tots, i sense cap justificació, com tots- de Charlie Kirk. En tant que propagador de la ideologia MAGA, la seua mort pot tindre conseqüències nefastes dins de sectors de la societat dels Estats Units. Berta Arnett des dels Estats Units, amb tot un seguit de precaucions, m’avisa, precisament, de la por que comença a córrer per les comunitats minoritàries de tot tipus. La primera reacció del president, decretant dol oficial quan Kirk no era cap càrrec públic, em diu Berta, indica per on van a anar els tirs. De fet, em recorda que els nazis van aprofitar la crema del Reichstag tant, per a perseguir comunistes, i de pas socialistes, com per a acabar amb qualsevol aparença de democràcia que haguera pogut subsistir de la República de Weimar.
Donald Trump, em diu Berta, seguix un procés similar al traçat per Hitler. D’entrada, una ambició il·limitada de poder i una voluntat fèrria per a aconseguir-lo, amb absència total d’escrúpols. A partir d’ací, i amb el concurs d’un cercle d’incondicionals, anar doblant, de grat o per la força, tota resistència, tant interior –immigrants o jueus, tant se val- com exterior, pacte de Munic o besada general del cul, tant se val.
D’esta manera, Trump ha vençut fins ara, totes les resistències de l’interior del país fins a imposar la seua voluntat en tots els estaments federals. I si bé, en un principi, Hitler hagué de recórrer a les SA, Trump ha tingut prou en desplegar la Guardia Nacional per les ciutats i, pel que fa al control de la societat, amb Kristi Noem com a Secretària de Seguretat Nacional, va més que sobrat. El càrrec d’esta dona, més que comparable al ministeri de l’Interior de països democràtics, podria equiparar-se al del ministeri de l’Interior del Reich comandat per Heinrich Himmler, responsable de seguretat nazi. És a dir, esta dona exercix les responsabilitats d’antiterrorisme, defensa civil, immigració i duanes, control de fronteres, ciberseguretat, i moltes altres competències, a més, d’un grapat d’agències relacionades amb la seguretat. Noem és, per suposat, una supremacista confessa, una integrista cristiana i una trumpista convençuda del moviment MAGA. Té, per tant, clara la política a seguir, i ho ha demostrat comandant, directament, les ràtzies antiimmigratòries. El control, tant del carrer com de la ciutadania, està assegurat.
La presumpta resposta, que en dies adoptarà, o propiciarà, Trump ocupa la major part del correu de Berta. Segons la policia, l’assassí de Kirk, sembla que és un militant antifeixista. A partir d’ací, els trumpistes tindran via lliure per a actuar sense escrúpols. El president afirma que les properes accions seran contra l’”extrema” esquerra. El problema, per suposat, és què entén esta gent per “extrema”. Tant per a ell com per als seus seguidors, qualsevol persona que no compartisca la ideologia MAGA és un extremista, i els fets ho demostren. El qui puga fer que faça, i ja ha hagut diversos assassinats i intents de violència contra polítics demòcrates. ¿També ells són d’extrema esquerra, els demòcrates? I, ull viu, perquè allò que passa allà, indefectiblement, acaba imitant-se ací.
El trumpisme controla tots els ressorts de poder de l’Estat, directament o indirecta. El seguiment del camí nazi, conscient o no, pren força. De moment Trump ja ha designat el moviment antifeixista com “una gran organització terrorista” i Jimmi Kimmel s’ha quedat sense xou per la seua reflexió sobre Kirk i la crítica al president i, a més, ha amenaçat als mitjans crítics en llevar-los la llicència. L’aniquilació factual dels adversaris polítics és sols qüestió de temps, i no massa. Espere que a Berta Arnett, l’ajuden la seua sòlida cultura i forta intel·ligència. Sort per a ella i per a tots els militants pels drets humans en les nits de cristalls trencats que s’aveïnen.
