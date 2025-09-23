El descenso del Bernabeu, de reojo

Carlos Álvarez junto a Etta Eyong en un partido reciente en el Ciutat. / JM LOPEZ

Un 12 de mayo de 2022 el Llevant se despedía matemáticamente de Primera, tras haber llegado con opciones de salvación, de la mano de Alessio Lisci, a la antepenúltima jornada de Liga, algo que ni los más optimistas soñaban tras la destitución de Pereira. Fue un 6-0 terrible, especialmente para los levantinos que viajaron al Bernabeu, aun con fe en el milagro. Así se cerró una etapa dorada del Llevant, con la interrupción de aquel año en Segunda, error restañado en 2017 por el equipo de Muñiz, diseñado por Tito.

Tras la hecatombe de la final por el ascenso de 2023, frustrada en el 129’ por el fatídico penalti de Villalibre, y, al emerger la enorme deuda generada durante los últimos años de gestión de Quico Catalán, muchos granotes temieron que se eternizaría una nueva travesía por el desierto, regresando al subsuelo de nuestro fútbol. Sin embargo, el Madrid vuelve a visitar Orriols, como hizo el Barça hace unas semanas. Y, tras la victoria en Girona, pese a todos los atenuantes, se respira una ilusión desmedida para recibir al Madrid de Xabi. Este Llevant UD que ha sabido hacer del yunque de la adversidad un motivo de crecimiento, lleva tres jornadas en Orriols con esta y tres llenos, incluso contra el Betis, lo nunca visto.

En reiteradas ocasiones. al Madrid de Mou, Cristiano, Casillas, Ramos o Cannavaro se le hizo agria la visita a Orriols, ante un Llevant de gen muy competitivo. Aquellos madridistas sabían hacerse detestar con su soberbia y sus gestos a la grada. De aquel espíritu que provocaba la bronca permanente en nuestra estadio, apenas quedan hoy las bravuconadas de Vinicius. En cuanto a los favores arbitrales, que le pregunten al Marsella. En todo caso, fue humillante el descenso en Madrid, entre lágrimas de nuestros hinchas, mientras algunos de nuestros futbolistas caldoseaban con los rivales, mendigando una camiseta o un apretón de manos, tras haber decepcionado con su actitud durante el curso a toda la parroquia blaugrana.

En el partido de ida, con el legendario Paco López aún en el banco, pudo cambiar todo. El Llevant sufrió un adverso episodio “Match Point”: Cantero estampó en el palo el 4-2 y al instante, Vinicius empató, en el 85’, y firmó el 3-3 definitivo. ¿Qué sería de nosotros hoy, si hubiese entrado aquel balón? Todo puede en un suspiro. Como sucedió con el latigazo final de Álvarez en el Plantío. Fue el último precedente. La última victoria data de febrero de 2020, con gol de Morales (1-0), aquel zurdazo escorado.

Hemos vuelto. Desde luego, en este equipo no existe la mala leche, el carácter ni la picardía de Ballesteros, Juanfran o Koné, pero tenemos el talento descomunal de Álvarez o Etta y el trabajo solidario de unos cuantos más. Será un reto mayúsculo. ¿Por qué no soñar con un triunfo que restañe el triste recuerdo de aquel 6-0?