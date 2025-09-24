Visita médica de trabajadores del Ministerio de Sanidad en Jartum, capital de Sudán. / Marwan Ali / Ap

Cómo consiguió Hitler y sus secuaces el poder, a favor y en contra de quienes lo usaron y cuáles fueron sus resultados debe ser recordado. No por castigar a Alemania, pues muchos de sus ciudadanos también sufrieron y murieron por aquella barbarie, sino como profilaxis social. Si fuera alemán querría a mi patria, a mis héroes, por supuesto, pero sin olvidar las cientos de miles de violaciones, mutilaciones, ruina y millones de muertes provocadas en el mundo y a su propia nación, porque ciertamente no fue un éxito, sino un enorme y sangriento fracaso, que cínicamente se intenta reinterpretar.

En la segunda guerra mundial murieron 40 millones de civiles y 20 millones de soldados, el coste económico es incalculable. Este hecho no sirvió como enseñanza, y los conflictos bélicos, los genocidios a pequeña o gran escala, televisados o no siguen. La industria de la muerte (armamentística y farmacéutica), debe responder ante la humanidad asumiendo su responsabilidad y dejar de alimentar guerras.

Ochenta años después, volvemos observar que, el uso de mentiras e intimidación, armas y muerte, forman parte del lenguaje usual (y los hechos) de algunos cínicos mandatarios que añoran el ancien régime. Es más, lo pretendido por EE UU e Israel para Palestina, nos aleja aún más, a la esclavitud sin escrúpulos: la prehistoria.

Al derrotar a Alemania, Italia y Japón, se consiguió detener una ideología que adoraba la muerte, pero no se destruyó. Las plantas ponzoñosas han esperado la lluvia acida del olvido para dejar caer caretas moderadas o los falsos arrepentimientos, para volver a impulsar esa ideología mortífera, pervertidora, luciferina que paradójicamente fascina a quienes serían directamente perjudicados o eliminados.

Asistimos indignados a las inhumanas aspiraciones publicadas, ante el cinismo demostrado por unas gentes que pervierten en pro de sí mismos los mecanismos sociales y legales que las sociedades avanzadas se han dotado y que ellos rechazan. Aunque les asista la ley, quién desde un gobierno mata u ordena matar, pierde toda legitimidad. No hay razón, ni fe que les avale.

Mientras tanto nadie mira hacia África, nuestros inmediatos vecinos, las actuaciones pasadas y presentes del colonialismo europeo no justifican todas las barbaridades que allí están ocurriendo (p.ej. Sudan), pero es cierto que es raíz nutricia de mucho. Lo que pasa en África nos afecta directamente, más que ningún otro continente por muy interconectados que estemos; tengámoslo en cuenta. Ayudarles al desarrollo integral y justo es invertir seguro. Nada justifica la indiferencia irresponsable. Si África necesita, hay pocos sitios adonde pueda dirigirse.

Con cínica estupidez una parte de la política española que sigue postulados xenófobos, racistas o simplemente nazis, se centran en la inmigración (aunque sean menester); en la observancia de tradiciones, usos y costumbres sociales o sexuales patrias (que jamás siguieron); critican al gobierno si no sigue las directrices del imperio y son tan patriotas que piden sanciones por ello. Asistimos al espectáculo de aguerridos y saludables usuarios de gimnasio brazo en alto, asustando a la gente, agrediendo a niños, parcos en palabras no en insultos que demuestran su gran valentía enmascarándose. Justifican lo injustificable. Antístenes no imaginó que una derivada negativa de su escuela fuera utilizada precisamente en contra de su aspiración. No, no hay lucidez en los actuales cínicos, en el peor sentido de la palabra, al contrario, son maestros del humo más negro.

Pero lo más importante (sin olvidar a Ucrania, ni a las afganas), ¿hay alguien con un gramo de humanidad que no condene la bárbara muerte de niños por hambre o sed? ¿que no condene el genocidio del pueblo palestino? Dios (incluso con el nombre de יהוה – Yahvé) NO lo quiere.