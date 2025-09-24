No consiento, me rebelo

Niños palestinos esperan para intentar recoger agua en Gaza. / Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA

Seré muy breve. La situación de Gaza estremece hasta las conciencias más insensibles, no es consustancial con el ser humano asistir a la crueldad con la que se ceba el ejército Israelí con los ciudadanos de Gaza. No se acompasa con los sentimientos y valores de la persona, la brutalidad, la maldad empleada en este sinsentido de violencia desatada sobre un pueblo, sobre personas civiles y más en particular sobre niños. No es propio de la condición humana que esas imágenes que cada día nos salpican de dolor y padecimientos no inspiren sentimientos de solidaridad y cooperación.

Tampoco es propio de la persona, que asista impasible a ese desfile de tragedias, en forma de mutilación, hambre y muerte.

Los macabros escenarios que se nos presentan, destrucción y exterminio, al final no dejan de ser eso escenarios que ocupan secuencialmente un espacio al que con el paso del tiempo nos habituamos como una escenificación de la tragedia palestina en forma teatral.

Este estado de cosas, justo da cuenta de la cosificación del ser humano, es un medio y no un fin. Su exterminio opera sobre bases de oportunidad y conveniencia, ajenas a la dignidad, integridad y personalidad-identidad de grupo. El exterminio, o como más apropiadamente debe reseñarse, el genocidio, se ha introducido en la cultura colectiva como forma legítima de resolver conflictos, y tal grado de aceptación proviene de que se trata de una solución final, la aniquilación del otro y sus estirpes, y las razones o son triviales, o están ausentes o son indiferentes. Lo que importa es la seña de maldad o de indiferencia por el dolor causado, es más, ese dolor es una fuente de satisfacción.

La historia ha querido dibujar una paradoja odiosa e insoportable, quienes padecieron la Shoá son los llamados ahora a reproducir su particular Holocausto. Son ilustrativas las imágenes de la hambruna y su impacto sobre todo en los niños, recuerdan peligrosamente la liberación de los presos judíos de Auschwitz. El mal, lo queramos o no, forma parte de nuestra sombra y su contención depende en gran medida de nuestro equilibrio en los procesos de formación y aprendizaje, pero también de un erróneo entendimiento de la condición humana por la que, he sufrido, luego tengo derecho a que los demás sufran, mi sufrimiento me autoriza a infligir sufrimiento, en definitiva se trataría de una suerte de sufrimiento legal, pero quienes así piensan cometen un error categorial, el sufrimiento nunca es legal.

Frente a este sufrimiento, a esta barbarie, no basta con indignarse, ni tampoco alzar la voz, o firmar los cientos de documentos que circulan por las redes, se requiere algo más que reconozco de difícil concreción pero si no hacemos algo, aunque parece más propio de los Estados de los que formamos parte, seremos una generación avergonzada y vergonzosa, en cierto modo maldita, incapaz de reaccionar frente al horror, es más, formaremos parte de quienes consienten aunque sea en silencio o muestran signos de reprimir sus ansias ante la devastación, y lo que es peor esta vergüenza tendrá sus consecuencias en posteriores generaciones porque sus padres o los padres de sus padres se situaron en una ignorancia voluntaria, en una desidia, instalados en la peor de las indiferencias, la silente o sorda.

En mi nombre, no, no consiento, es más, no sólo niego, sino que mantengo una actuación proactiva, me rebelo….