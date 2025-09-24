ESPECIAL | El MICOF, al servicio de los farmacéuticos y la sociedad

Una farmacia atiende a los pacientes tras los destrozos de la dana. / ED

Han pasado años intensos desde que asumí la presidencia del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF). En este tiempo hemos trabajado con constancia y convicción por lo que siempre ha sido nuestra razón de ser: la defensa de la profesión y la mejora de la salud de la ciudadanía.

Hemos avanzado en ámbitos esenciales para la farmacia de hoy y de mañana. La creación de ATENFARMA para los SPFA, la consolidación de programas como INDICA+PRO o Xarxa Pacients y la puesta en marcha de las Cátedras DeCo y URM muestran cómo la profesión se ha adaptado a un modelo asistencial centrado en el paciente. También hemos sido pioneros en la dispensación colaborativa de medicación hospitalaria, ejemplo de la fuerza de la unión entre hospitalaria, comunitaria y distribución.

La pandemia puso a prueba nuestra capacidad de respuesta. Estuvimos al pie del cañón, garantizando atención y consejo cuando los ciudadanos más lo necesitaban. Repartimos medicamentos hospitalarios, mascarillas, realizamos test de antígenos y acompañamos a la población desde la cercanía de la oficina de farmacia. Fueron momentos duros, pero reforzaron nuestra vocación de servicio público y evidenciaron la necesidad de integrar al farmacéutico en el sistema sanitario, igual que tras la fatídica Dana; por ello el 16 de octubre rendiremos homenaje a la incansable labor de los farmacéuticos casi un año después de la tragedia en un acto muy especial.

El Colegio ha defendido con firmeza los derechos de los farmacéuticos: logramos una sentencia histórica que reconoció la carrera profesional a los farmacéuticos titulares de Salud Pública interinos, apoyamos a las farmacias rurales con proyectos de sostenibilidad e impulsamos iniciativas para dignificar los servicios de urgencia, especialmente para las farmacias rurales, al igual que establecer un descanso digno, ya que en breve podrán disfrutar de unas merecidas vacaciones. A ello se suma nuestra contribución a la creación de la Academia Valenciana de Farmacia y la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico mediante el Museo, culminado con la exposición Valentia Ars Pharmaceutica inaugurada en el 23 Congreso Nacional Farmacéutico que acogimos con éxito en Valencia.

La responsabilidad social también ha estado presente en cada paso: colaboramos con más de 70 asociaciones de pacientes, reforzamos el papel de la farmacia frente a la violencia de género y la soledad no deseada y emprendimos acciones medioambientales como la instalación de placas solares en nuestras sedes.

Hoy, mirando atrás, siento orgullo de un Colegio que ha sabido modernizarse, fortalecer su voz en Europa, reducir deudas históricas y convertirse en referente nacional. Pero, sobre todo, orgullo de una profesión unida y esencial para la salud de la sociedad en todas sus modalidades profesionales. Juntos, seguiremos construyendo futuro.