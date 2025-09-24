Opinión | L'Andana
Contra explotadors i hipòcrites
Lamentablement, l’explotació sexual i el tràfic de persones són pràctiques execrables que provenen de la nit dels temps, i de les quals trobem múltiples mostres a la historiografia antiga
Ahir, 23 de setembre, es commemorà el dia internacional contra l’explotació sexual i el tràfic de dones, xiquetes i xiquets, una «greu problemàtica» que ens correspon combatre al gruix de la societat amb decisió, sense mitges tintes. «Es tracta de no normalitzar una situació d’abús sobre dones vulnerables», han remarcat diverses institucions valencianes a través d’una campanya que també ha denunciat l’enorme patiment físic i emocional que provoca aquest tipus de violència.
Lamentablement, l’explotació sexual i el tràfic de persones són pràctiques execrables que provenen de la nit dels temps, i de les quals trobem múltiples mostres a la historiografia antiga. Així, per exemple, en el dietari barroc de Joaquim Aierdi s’explica que, el 4 de febrer de 1664, «entraren un hòmens en la casa de l’alguasil Badenes, alcaid de la casa de la galera» –id est, la presó– «de les dones que és a les torres del portal de Quart; i, llevant-li les claus, pujaren i se’n portaren quatre dones de les que la justícia tenia allí retirades». És a dir, que els assaltants raptaren quatre presidiàries, no resulta difícil endevinar amb quina intenció.
De fet, el segrest o robatori de dones devia ser una pràctica habitual a l’època. Al respecte, en el dietari dels germans Vich es pot llegir que, en setembre de 1619, un habitant de la ciutat de València anomenat Daza «robó una muchacha» –amb l’ajuda d’un «cómplice»; i que, en agost de 1631, «ahorcó la Audiencia a Gabriel Aisa, de Peñíscola, por muertes y robo de una mujer».
Com podem imaginar, aquells bàrbars no sols exercien la violència contra dones adultes, sinó també contra menors. En aquest sentit, Aierdi encara narrà que, en juliol de 1662, «vingué nova de com, en Dénia, un home prengué a una xiqueta de cinc anys i la tragué fora i la deshonrà. I, com era tan xiqueta, quedà tan maltractada que quasi es moria. I ell, veient-se embarassat, l’acabà de matar i la soterrà». Això, per no parlar dels raptes de menors africans i asiàtics que, amb l’excusa d’«instruir-los i civilitzar-los», es produïen en una data tan avançada com 1853; i que, per a més inri, els poders fàctics blanquejaven presentant-los com un «acto de caridad» del potentat de torn... Quanta hipocresia!
- La Policía Nacional despliega la mayor operación contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de València
- Venden por un millón y medio un dúplex de 225 metros en el nuevo rascacielos de Valencia
- Ocho agentes encubiertos, claves para tumbar el cartel del Puerto de València
- La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
- Lista para derribo la primera arrocería histórica de la Malva-rosa
- Llega a Valencia un nuevo modelo residencial: viviendas de una habitación con espacios compartidos
- Directo: Calos Mazón, a prueba en el Debate de Política General
- Recuperada la circulación de todos los trenes de la línea 2 entre València Sud y Torrent Avinguda