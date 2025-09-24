Opinión | NI UN MOMENT DE GLÒRIA
Israel, el negoci del genocidi
Les guerres, i la seua destrucció implícita, son una oportunitat de negoci que els voltors del capitalisme sempre son atentes per aprofitar. I el genocidi perpetrat per Netanyahu contra Palestina, amb l’excusa de l’atac de Hamàs fa dos anys, ha obert l’oportuna porta del negoci de la reconstrucció de Gaza a aquells als que no importa omplir el compte corrent malgrat que siga amb diners tacats de sang. I aquests voltors dels negocis no amaguen ni dissimulen les seus ànsies d’acumular més i més diners al preu que siga, fins i tot, si cal, destruint i aniquilant tot el poble palestí. Des del primer moment de la seua creació Israel va mostrar sense cap vergonya, i amb el silenci còmplice de les potències occidentals, amb el USA liderant-les, que no pensaven compartir amb els palestins aquell territori on els europeus els havien instal·lat intentant esborrar la mala consciència que a alguns Estats els havia quedat després de l’Holocaust i els forns crematoris nazis.
Des del primer moment els jueus, amb la força, van anar ampliant el territori inicial de la seua nació invadint terres palestines. Amb guerres i amb la invasió de territoris palestins on, poc a poc, han anat instal·lant kibbutzs i colons. L’atac, l’octubre de fa dos anys, de Hamàs als territoris fronteres amb el Sud d’Israel ha estat el detonador que va desfermar la cruel sanguinolenta resposta venjativa de Netanyahu i el seu exèrcit assassinant, amb l’armament més modern facilitat en part per els EE.UU., els palestins de Gaza, civils i nens, amb l’excusa de perseguir, fins la seua extinció, els terroristes de Hamàs, a més a més de destruir habitatges i ciutats obligant-los a desplaçar-se del seu hàbitat. El govern israelià està fent un genocidi amb els palestins de Gaza mentre alguns es freguen les mans tan sols en pensar els diners que van a guanyar amb la reconstrucció dels territoris assolats per una guerra, aquesta si, de destrucció massiva.
La “Riviera de Gaza” es el desig immoral de Trump i Netanyahu. Aquest estiu una publicació digital mostrava la caricatura dels dos gaudint d’un ressort de luxe suposadament instal·lat als territoris invadits a Gaza, fa uns dies l’acudit d’un diari els mostrava brindant sobre un munt de cadàvers sota un cartell que deia “Propera inauguració Rivera de Gaza” amb les banderes d’Israel i Estats Units. A l’olor dels diners fàcils sempre acudeixen els voltors carronyers , amb la Dana valenciana ja ha passat i els primers beneficiats han estat empresaris, amics del poder, involucrats en anterior casos de corrupció. A Israel el ministre de Finances, Bezalel Smotrich, fa uns dies va qualificar Gaza com una “bonança immobiliària” suggerint que la reconstrucció podria beneficiar inversors israelians. Ja hi han empreses preparades per anar fent caixa amb la sang palestina: GREAT Trust, (Fideïcomís per a la Reconstrucció, Acceleració Econòmica i Transformació de Gaza) es un instrument financer proposat per Washington per gestionar la reconstrucció i transformació de Gaza, i la Fundació Humanitària de Gaza (GHF) entitat que canalitzaria els fons i la gestió del projecte turístic.
Sense oblidar The Trump Organization, grup empresarial que també podria beneficiar-se, amb altres, dels molts milions de dòlars tacats de sang palestina que alguns ja estan repartint-se sense cap remordiment.
- La Policía Nacional despliega la mayor operación contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de València
- Venden por un millón y medio un dúplex de 225 metros en el nuevo rascacielos de Valencia
- Ocho agentes encubiertos, claves para tumbar el cartel del Puerto de València
- La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
- Lista para derribo la primera arrocería histórica de la Malva-rosa
- Llega a Valencia un nuevo modelo residencial: viviendas de una habitación con espacios compartidos
- Directo: Calos Mazón, a prueba en el Debate de Política General
- Recuperada la circulación de todos los trenes de la línea 2 entre València Sud y Torrent Avinguda