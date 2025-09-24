Los silencios ruidosos de las Corts

Mazón, aplaudido por la bancada del PP tras finalizar su primera intervención en el debate de política general. / M. A. Montesinos

Antes del previsible espectáculo en las Corts, mientras Carlos Mazón todavía discursaba sobre el estado de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro tiraba la toalla y renunciaba a continuar al frente de la CEV. Segundos después de que el president desvelara el intento de cambio de nombre de la AVL, la Acadèmia anunciaba la jornada didáctica Llegim els silencis compactes, dedicada a Maria Beneyto. Así estamos, en una espiral de acción y reacción, por un camino incierto.

Si algo quedó claro es que el jefe del Consell no se va, contradiciendo lo que aún sostiene algún fuego amigo y reflejan todas las encuestas, propias y ajenas. Mazón mostró ganas parlamentarias al repetir más de una vez aquello de “prepárense para lo que viene”. Un aviso a navegantes.

Mazón se ha esforzado, en tiempo y forma, por anunciar urbi et orbi que está preparado para el Nou d’Octubre y para el primer aniversario de la dana, con el funeral de Estado incluido. Pero, como se intuía, llegó la bronca. Un mal presagio. Pretender un debate de altura con soluciones consensuadas fue predicar en el desierto, aunque era obligatorio, pensando en la tragedia de hace once meses. Que la casa del parlamentarismo valenciano sea escenario del desacuerdo es lógico —para eso está—, pero siempre desde el respeto a la discrepancia. Los golpes bajos vengan de donde vengan, además de inadmisibles, son el peor ejemplo para la ciudadanía.

Seguimos en el 29 de octubre, 330 días después. Atrapados, porque Mazón continúa sin aclarar las horas clave de aquella tarde ni admitir los errores —que los hubo— en la prevención y en la gestión de la emergencia. Ha dejado pasar otra oportunidad. Mientras siga así, además de hacerse un flaco favor, Mazón pone en dificultades a su partido en particular y a su electorado en general. Y así seguirá hasta que lo desvele.

La oposición tampoco estuvo a la altura. También sigue atrapada en la foto fija del día de autos. PSPV y Compromís continúan dando vueltas sin aportar nada nuevo, al menos en público, sobre la tarde de la dana. Si tienen novedades, llegan tarde. Deben reclamar al Gobierno de Sánchez que acepte una comisión mixta y, de paso, una actitud más propositiva y colaborativa.