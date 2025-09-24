Opinión | Al tall al tall
À Punt: clon de Canal 9
Com si es tractara d’un salt en el temps, À Punt còpia al carbó la pitjor etapa de Canal 9: un vast repertori d’anomalies, entre les que destaca la manipulació informativa d’un mitjà que hauria de ser portaveu dels valencians i no del Consell, qüestió que afecta a la seua credibilitat. És tan notòria la falta de pluralisme en noticiaris i debats que haurien d’anar precedits del cartell: “Programa patrocinat pel PP”. Si a la instrumentalització política de la ràdio i televisió valencianes se li suma l’augment de la presència del castellà en la programació el mosaic d’infortunis desemboca en una pèrdua significativa d’audiència; particularment del sector valencianoparlant més fidel, sense que això ho compense l’audiència castellanoparlant que, al cap i a la fi, ja disposa d’un ampli ventall de ràdios i televisions en la seua llengua.
En la mesura que la reputació d’À Punt s’enfonsa el seu posicionament en el mercat decau; i, consegüentment, minvarà la publicitat de tercers. De manera que, o acomiaden els actuals directius entossudits en clonar els errors de Canal 9 —clonació com a sinònim de continuïtat, que no de novetat—, o l’increment del deute i la caiguda en picat de l'audiència auguren un futur poc prometedor. He dit acomiadar-los, sí; perquè, enamorats dels seus propis desencerts, són donats a entropessar vàries vegades amb les mateixes pedres; i si d’humans és errar, de necis és reincidir.
Per si això fos poc, hi tenen el vídeo que À Punt ha amagat sobre la reunió del CECOPI el 29 d’octubre. Falta de deontologia periodística tan transcendent que mereix tindre conseqüències penals; ja que es tracta d’un delicte d’omissió del deure de denunciar, atès que el vídeo enregistra els moments en què la consellera responsable de l’emergència dona instruccions sobre fets rellevants en eixa jornada fatídica. Hui sabem que allò enregistrat no coincideix amb les declaracions de la consellera i que la tele pública valenciana se negà a facilitar el metratge voluntàriament.
