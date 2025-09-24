Un retrato de once meses rotos y exasperados

Las neuronas que quedan de este observador tras un debate exageradamente largo le dan para preguntar qué ha sido del Carlos Mazón de la moderación, la centralidad y el pragmatismo con los que llegó al Palau en 2023.

Casi un año después de la riada, estamos en el escenario más dramático. Si el parlamento es una traslación de las calles, lo que tenemos es una sociedad partida, rota y encolerizada. Y lo peor, que renuncia a los puentes.

Se vio desde antes de que las luces se encendieran en el hemiciclo. El president llegó más de dos horas antes de que empezara el pleno (8:15 horas). Le gusta madrugar, dijo él mismo. Evitó así a las asociaciones de víctimas de la dana. No es normal, por mucha seguridad que el jefe del Consell exhiba en la tribuna.

Estas, poco después, se abrazaban con Diana Morant y Joan Baldoví, que debería ser normal pero que en este contexto degradado profundiza la sima entre una parte y otra de la sociedad y aumenta el señalamiento de unas víctimas y otras. Supone marcarlas políticamente, que es una manera de empezar a deslegitimarlas. Mal camino sugerir si no son mayoría las víctimas que se han posicionado abiertamente contra el president y rechazan un encuentro. Mal camino alimentar brechas y divisiones en los que llevan encima el dolor. Mal camino deslizar que las protestas (Mazón habló incluso de escraches) tienen un origen ideológico.

Mal camino porque por ese carril se multiplican los excesos y se llega a los espectáculos poco edificantes de los plantes de diputados y los hemiciclos medio vacíos.

No se puede dar como normal esta atmósfera. Como no se puede aceptar que once meses después y, pese a ser inquirido directa y repetidamente, Mazón continúe sin aclarar qué hizo y dónde estuvo en las horas más críticas de la riada.

Al final, en resumen, la jornada es la misma en la que estamos desde hace meses: el choque entre un president (y un gobierno y un partido) que quiere pasar página del 29-O, poner el foco en el día después, en las medidas de reconstrucción y en otras de una política ‘normal’, y una oposición y una parte muy importante de las víctimas que exigen que se depuren las responsabilidades políticas de una gestión errática de la catástrofe.

Y al final, el periodista agotado se pregunta qué se va a llevar por delante todo este ambiente tan tóxico. ¿Qué necesidad de volver a abrir la batalla de la lengua y la identidad? ¿Por qué echar por tierra la Academia Valenciana de la Llengua (AVL), uno de esos pocos puentes en estos 40 años de breve historia de autogobierno? ¿Por qué esta guerra cultural de sello ultra cuando cualquiera sabe que su recorrido real es inviable con esta composición de Corts? ¿Es normal que el president reivindique el legado de Charlie Kirk, un adalid del pensamiento ultraconservador? ¿Es normal

No debería serlo. No puede ser normal que las dependencias de Vox, que hace dos cafés pedía “estrangular” la AVL, lleven a dinamitar los equilibrios que ayudaron a construir Eduardo Zaplana y Francisco Camps. Al periodista agotado le queda una pregunta: ¿qué dirán ambos de esa contrarreforma? ¿y qué dirán los exconsellers del ramo Fernando Villalonga, Esteban González Pons o María José Catalá de todo esto?

“Seguimos igual de desprotegidos si mañana se produce una dana”, dijo el president al final de su discurso. ¿Y no importa a nadie?

La oposición no sorprendió (tampoco se esperaba), pero cuando un modelo de debate supone que el jefe del Ejecutivo sume ocho horas de alocución (contadas a bote pronto) y cada portavoz tenga 40 minutos, la desproporción ha de tenerse en cuenta a la hora de evaluar.

Y el cronista, exhausto, sabe que Mazón dejó algunos anuncios que socialmente valen la pena, como las desgravaciones a los miles de valencianos comprometidos con las bandas y las sociedades musicales, pero al salir no puede quitarse un sabor amargo de boca. “Seguimos igual de desprotegidos si mañana se produce una dana”, dijo el president al final de su discurso. ¿Y no importa?

Degradante. Ojalá la sociedad esté en otro sitio.