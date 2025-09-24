Las verdaderas intenciones de la desaparición de Gaza

Vehículos militares israelíes cerca de la frontera de la Franja de Gaza / Europa Press/Contacto/Jia Maer¡¤awade

Los ministros más radicales desde el punto de vista político y religioso del actual gobierno de Israel nunca lo han escondido, pero ahora lo proclaman sin tapujos, y lo peor sin que Netanyahu lo desmienta. En la franja de Gaza se van a “construir viviendas para los agentes de policía, según el plan resumido propuesto por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, o para convertir toda Gaza en una «bonanza inmobiliaria», según el ambicioso plan propuesto por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich”. Así nos lo cuenta el editorial del día 19 de septiembre del rotativo israelí Haaretz. Smotrich dio a conocer su plan y afirmó que ya se están llevando a cabo negociaciones al respecto con la Administración Trump. Esto pone de manifiesto como nos recuerda el mismo editorial: “El mero hecho de que este plan se esté discutiendo con Estados Unidos y de que un alto ministro del gabinete lo haya presentado como un «plan de negocios» pone de manifiesto la brecha entre las declaraciones oficiales del Gobierno sobre la destrucción de Hamás y la recuperación de los rehenes y las ambiciones económicas y colonialistas que sus miembros están discutiendo entre bastidores”. Estas son las verdaderas intenciones de Netanyahu y su gobierno, y de Trump y sus secuaces. y no habrá quien les pare los pies, ya que el reparto de la tarta puede ser suculento. Y el coste de esto es la vida de cientos de militares israelíes, miles de palestinos, niños y mujeres, y unas vidas totalmente alteradas para saciar el hambre de dinero de unos pocos. Aunque parezca imposible esa es la verdadera realidad. Y así termina el editorial del periódico israelí: “Todo esto no hace más que aclarar aún más la necesidad de poner fin a la guerra. Incluso las personas que aún dudaban o creían en las mentiras del Gobierno deben ahora levantarse al unísono para detener esta atrocidad con sus propios cuerpos. De esta guerra no surgirá ninguna bonanza para nadie, solo crímenes y desastres horribles”. ¿Será el periódico Haaretz antisemita?

Queda claro que sobre las tumbas de miles de palestinos se quiere construir un imperio inmobiliario. La sangre de muchas víctimas inocentes claman en estos momentos justicia para Gaza. Este plan, sin duda no es improvisado, ni se ha parido sobre la marcha. Cuando Trump dijo lo del “resort”…Por eso no puedo dejar de preguntarme cómo lo hice en su momento: ¿Cómo los mejores servicios secretos del mundo no pudieron sospechar de la salvajada de Hamás? ¿A quién le interesaba una acción de ese tipo? ¿A alguien se le escapó de las manos y degeneró? ¿por qué Netanyahu no permite una investigación a fondo de aquellos hechos del 7 de octubre?

En Gaza viven o mal-viven más de dos millones de seres humanos que nacieron allí, por lo tanto es su tierra. Muchos de ellos descendientes de palestinos que fueron expulsados o huyeron de sus pueblos y tierras dentro de Israel durante la Guerra de Independencia de 1948.

Y una perla de ese editorial del periódico Haaretz: “Cualquier conversación sobre ocupar una franja de tierra tan densamente poblada y empobrecida, haciéndola inhabitable para los seres humanos y limpiándola sistemáticamente de sus residentes para que los israelíes y los estadounidenses puedan obtener beneficios, es una conversación criminal que no tiene cabida en ningún país del mundo.

El hecho de que aquí los ministros del gabinete puedan decir tales cosas libre y abiertamente, y que el primer ministro no las repudie de forma inmediata e inequívoca, muestra hasta qué punto moral, política y legalmente se ha hundido Israel bajo nuestro actual gobierno de pesadilla”. Y nosotros los europeos discutiendo de nominalismos o deshojando la margarita: genocidio si, genocidio no. Pasen y véanlo en butaca de primera clase con palomitas incluidas. Hoy lo urgente es parar esa salvajada ya…