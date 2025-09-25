El 'baciyelmo' del valenciano

José María Llanos, el martes en las Corts. / Miguel Angel Montesinos

Han pasado ya unas horas del gran debate y no me quito de la cabeza la seguridad con la que el portavoz de Vox, José María Llanos, espetó al president de la Generalitat que no es tiempo de terceras vías. “¡Aclárense!” lanzó. “No se puede contentar a todo el mundo […] ¿El PP apoya la lengua valenciana o no la apoya?”

Ya ven. Parece que algunos quieren que vuelvan las épocas de blancos o negros. Adiós, matices. Tiempos recios. ¿Dónde está usted? A eso suena.

Y precisamente, la frágil y joven paz de la lengua en estas tierras de mezcolanza histórica se creó sobre cesiones, de todos, y sobre pragmatismo por encima de dogmatismos. Eso son las terceras vías, una solución a medio camino que a nadie disgusta y a nadie satisface. Esa es la paz que llevó hace más de veinte años al encuentro de unos y otros en la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Por entonces, entre las doctas cabezas académicas circulaba la comparación con el ‘baciyelmo’ del Quijote. La palabra híbrida es del pragmático Sancho, si no recuerdo mal, cuando tiene que explicar qué es aquello que lleva su señor e ido caballero en la cabeza. ¿Bacía o yelmo? Ni lo uno ni lo otro y los dos a la vez. ‘Baciyelmo’. Esa es la filosofía con la que se gestó la AVL y con la que se fue conduciendo (no sin trompazos) una cierta paz lingüística. No deberían olvidarlo ni el poder político ni quienes llevan el birrete de la ciencia y la academia.

Porque los riesgos del autoritarismo los vemos demasiado cerca. No solo en los discursos de la ultraderecha. Me parece que el riesgo está cuando un president puede hacer un discurso al peso, sin límites, y cuando se vetan propuestas de la oposición cogiendo el reglamento con alfileres. Mejor debatir y votar que vetar (cuánta diferencia en solo una vocal). Lo dicho, mejor el ‘baciyelmo’.