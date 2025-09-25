Carta abierta a los tránsfugas de San Antonio de Benagéber

Pleno de la moción de censura en San Antonio de Benagéber. / Fernando Bustamante

En el día de ayer asistí al pleno extraordinario de San Antonio de Benagéber para apoyar a una compañera, Eva Tejedor, que se sometía a una moción de censura como alcaldesa. Compañera, que con el tiempo se ha convertido en amiga, a la que admiro por coger el timón de un barco en momentos complejos, que ha gestionado con honestidad y que podrá seguir mirando a todos sus vecinos con la cabeza bien alta, las manos limpias y el sentido del deber cumplido.

La moción de censura es una herramienta democrática y legítima. Nada tenemos que decir sobre la misma. Pero sí sobre las artimañas y movimientos mercantiles de compra y venta de voluntades que acompañan esta moción. Ustedes saben perfectamente cuáles son los verdaderos motivos que hay detrás de la moción, que fueron narrados en el pleno por algunos concejales del equipo de gobierno cesado y que el tiempo, como siempre, ayudará a juzgar.

La señora Esteve, al finalizar el pleno, tomó la palabra para tratar de justificar su traición. La traición a sus compañeros de equipo de gobierno hasta hace unos días. A su partido. A sus vecinos. Y a sus principios, si es que los tiene. Lo que sí demostró es no saber de lo que habla y voy a tratar de clarificar algunas informaciones sobre Unión Municipalista para que a futuro no haga el ridículo y si habla que sea con conocimiento de causa. Sobre la hasta entonces alcaldesa, Eva Tejedor, dijo que "recientemente se ha incorporado a Unión Municipalista’’. Eva Tejedor lleva en Unión Municipalista desde su fundación, en febrero del 2024, participando activamente en todas las reuniones que hemos tenido hasta la fecha y siendo miembro del comité ejecutivo autonómico elegida en asamblea en octubre del 2024.

Unión Municipalista no quiere fichar a Mónica Oltra para la ciudad de València. En ningún órgano de gobierno se ha puesto ese nombre encima de la mesa

Por otro lado, tildó a Unión Municipalista de ser "una plataforma absolutamente de izquierdas y que quiere fichar para la ciudad de València a Mónica Oltra’’. Vuelve a estar equivocada. Unión Municipalista no quiere fichar a Mónica Oltra para la ciudad de València. En ningún órgano de gobierno de Unión Municipalista, ni estatal, autonómico, provincial o local de la ciudad de Valencia se ha puesto ese nombre encima de la mesa. En València ciudad tenemos un grupo de personas trabajando para conformar una alternativa a la ciudadanía en 2027, con los que hablo de forma regular, y que están armando un proyecto moderado y donde les une el amor y la pasión por mejorar la ciudad en la que viven. Aunque entiendo que a personas como usted les sea difícil entender esto. Es muy complicado entender desde la política de trincheras y bloques permanentemente enfrentados que hay vida más allá de las ‘derechas’ y las ‘izquierdas’, de los ‘rojos’ y de los ‘azules’. Es muy difícil de entender para ustedes que gente de diferentes sensibilidades podemos dejar de lado lo que nos separa y trabajar juntos por aquello que nos une.

Cuando dice que somos una "plataforma absolutamente de izquierdas", vuelve a equivocarse. Pero ya estoy acostumbrado a que traten de encasillarme, y encasillarnos en ideologías tradicionales. Desde su espacio nos tildan de extrema izquierda. Desde la extrema izquierda nos tildan de lo contrario: de ser de extrema derecha. Es la visión que tienen desde las trincheras ideológicas que no son capaces de ver más allá. Pero sí, créame que existe política posible más allá de esa visión tan simple. En nuestros proyectos converge gente diversa a la que nos une la pasión por trabajar por los pueblos y ciudades en los que vivimos, y por su gente, nuestra gente. Esa es nuestra ideología. Un espacio, el municipalista, con valores muy concretos: la honradez, la coherencia, la lealtad, la tolerancia, el respeto, la moderación, la libertad, el progreso, la convivencia, entre otros. Siento que no comparta estos valores, como ya ha quedado evidenciado con sus acciones.

Esos son nuestros valores y principios. Y no, señora Esteve, no tenemos otros y para nosotros no todo vale. Mire si no todo vale que le cerramos las puertas de esta plataforma que usted denomina de "absolutamente de izquierdas" al que votó ayer como alcalde en el pleno, al señor Santafosta. En estos años de travesía en el desierto en los que ha estado en la oposición se ha dirigido en varias ocasiones a nuestro coordinador autonómico y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, a su equipo y también al grupo de Ens Uneix de la Diputación de Valencia, para tratar de que le abriésemos las puertas de Unión Municipalista. Y sí, le confirmo que las ha tenido, él y su grupo Aisab, cerradas. Porque para los municipalistas no todo vale. Y porque somos extremadamente honrados y escrupulosos con qué tipo de personas y gestores queremos en nuestras filas. Y el señor Santafosta y las personas que le acompañan en este asalto inmoral representan los valores contrarios a los de una política diferente, regeneradora y DEMOCRÁTICA que propugna Unión Municipalista. Ha ido tocando todas las puertas posibles hasta que ha encontrado quiénes estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de ‘recuperar’ cotas de poder: el Partido Popular (PP). Un partido que ya ha demostrado históricamente como se las gasta, cuáles son sus valores y principios. Y su forma de entender y ejercer la política, y también la antipolítica. Ellos, a diferencia de nosotros, sí tenían precio. Como la señora Esteve.

Nosotros seguiremos nuestro camino, que sabemos que es arduo y difícil. Continuaremos luchando, desde nuestros valores y pueblos, por tratar de dejar a los que vienen detrás un futuro mejor, teniendo en frente a organizaciones gigantes profesionalizadas y caciquiles que pondrán todas las piedras posibles en el camino. Y lo haremos desde nuestra independencia, sin ser meras sucursales de nadie. Trabajando desde lo local. Con la cabeza bien alta, como Eva. Una alcaldesa que ha sido ejemplo de gestión municipalista, víctima de las artimañas de una vieja política que antepone los sillones y los intereses personales, de la que forman parte ustedes, y que cada día genera mayor desafección, hartazgo y decepción entre la población.

Y sí, en las elecciones locales del 2027, la ciudadanía votará. Juzgará y pondrá a cada uno en su sitio.