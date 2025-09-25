Imagen del Cecopi de los días de la dana, en los que se grabó el vídeo que emitió TVE y sobre cuyas implicaciones éticas debaten los expertos / Redacción Levante-EMV

En cualquier organización hay comités de dirección que toman decisiones pertinentes en bien de la colectividad. Los componentes de esas ejecutivas han de poder hablar con libertad y confianza para tomar una decisión sin el temor a que lo que se diga en la reunión trascienda a terceras personas que no tienen derecho a conocer esas deliberaciones, salvo lo que les afecte. Si no, nadie abriría la boca, como pasa en los comités de los Partidos Comunistas: los de abajo no rechistan a lo que dicen los de arriba, por el peligro a su integridad.

Evidentemente, la relación de confianza se ha roto por parte de TVE, al emitir, sin permiso alguno, y sustrayéndola a la TV autonómica, una reunión que de entrada ha de ser confidencial, por el motivo anteriormente expuesto. Eso no se admitiría en ninguna institución: desde la deliberación de un jurado cuando comunica la sentencia –que efectivamente, dará a conocer colegial y razonadamente-; hasta un comité médico que ha de discernir la urgencia y/o los medios a poner en práctica para atender a un paciente, sin que luego el propio paciente pueda saber y visionar lo comentado, aunque se le pida un consentimiento informado.

Cualquier ente no está obligado a desvelar el contenido de conversaciones confidenciales, aunque sí advertir de aquellas resoluciones que afectan a los empleados, clientes, pacientes, ciudadanía, etc.

Parece que no es obligatoria la grabación en el CECOPI, pues se trata de un órgano consultivo; y se hizo con permiso de “sin sonido”, pero con sonido. Puesto que esa grabación existe, lo lógico es que la visione la jueza que instruye el caso, y se constituya en una prueba más que confirme o desmienta otras documentales, testificales, etc.; y la grabación se custodie, salvo que, por su importancia y/o relevancia para la opinión pública, y por tratarse de la desgracia que afectó a miles de personas, la jueza permita su visionado parcial o completo, o bien decrete su secreto, pues podría suceder que quedaran mal algunas personas sin que dicho comportamiento haya supuesto un delito o afectado a la imprudencia del momento, pero sí a la situación de excepción vivida.

En mi opinión, TVE ha actuado malévolamente, eligiendo el trozo de las conversaciones que más convenía para inculpar al gobierno de la Generalitat Valenciana. Pradas, a la sazón consellera encargada de Emergencias, ha visto arruinada su vida política, y con posibles consecuencias judiciales, ya que está imputada. No es necesario abochornarla torpemente, sin necesidad: se la juzgará, como a los demás, por sus actos, no por las palabrotas que pudiera haber dicho ella u otras personas, en momentos de especial tensión, recogidas en el vídeo del CECOPI.

Por otro lado, tal y como ha expresado el director de Levante, Joan-Carles Martí, puestos a saltarnos cualquier límite, ¡veámosla completa y sin recortes! Y sí, se debió entregar en su momento a la jueza sin ocultar esa grabación importante para todos. À Punt ha cometido un error.