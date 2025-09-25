El patio de vecinos solidarios

La ONCE premia a Levante-EMV por su cobertura de la dana / Francisco Calabuig

Quedan pocas cosas que nos unan; así estamos. La buena vecindad es una de ellas, y sobre esa idea el Grupo Social ONCE basó su relato en otra noche solidaria. Por si quedaban dudas, una casa construida con aquellos cepillos contra el barro que tan bien recordamos presidía el escenario donde se entregaron sus Premios Solidarios Comunidad Valenciana. El presidente del grupo, Miguel Carballeda, ciego total y padre de un hijo con síndrome de Down, se puso a sí mismo como ejemplo de superación y, en un emotivo discurso, animó a recuperar la solidaridad vecinal tras la DANA.

Los Premios Solidarios, además de distinguir a Francisco Javier Copoví Carrión, director general de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de València; a José María Tomás Tío y María José Marco Rubio, presidente y vicepresidenta de la Fundación por la Justicia; a Ximo Manzano, People Manager de Sprinter; y a la diputada Mar Galcerán, también reconocieron a Las Provincias y Levante-EMV en la categoría de Medios de Comunicación por la cobertura de la gran riada del 29 de octubre. Es bueno compartir alegrías con nuestros vecinos en los quioscos y en Vara de Quart, porque la verdadera competencia de ambos son esos pseudomedios que propagan bulos de manera intencionada. Una plaga que amenaza nuestro actual sistema de bienestar, donde el derecho a la información es un pilar fundamental.

Junto con la veracidad, la pluralidad y la proximidad, en Levante-EMV también llevamos en nuestro ADN la solidaridad, como quedó demostrado en la cobertura informativa de aquellos días, con una redacción volcada como nunca en su trabajo, y que pudo comprobar cómo los colectivos más vulnerables sufrieron doblemente. El ejemplo de solidaridad de todos los que forman parte del Grupo Social ONCE en la Comunitat Valenciana se refleja en su compromiso constante con la inclusión y la igualdad de oportunidades. Sus programas de formación, empleo y accesibilidad impulsan la autonomía de las personas con discapacidad visual y de otros colectivos en situación de vulnerabilidad. Su labor abarca desde la generación de puestos de trabajo sostenibles, que todos conocemos bien, hasta el apoyo a iniciativas sociales y culturales que fomentan la participación activa. Con una presencia cercana y recursos innovadores, el Grupo Social ONCE consolida día a día un modelo de solidaridad que fortalece la cohesión social de este patio que necesita, más que nunca, de buena vecindad.