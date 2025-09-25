Opinión
‘No ni poc!'
No entenc que en este temps on els governants presumixen de la llibertat cultural i educativa es desitge instaurar un observatori per a vigilar-nos. La identitat és plural i ningú ha de marcar-la.
La incredulitat és una reacció en creixement. Ja no sabem el que és cert o no. Així que si afirmem i algú dubta de nosaltres, hem de manifestar-nos rotundament perquè s’entenga quina és la nostra posició i que puguem ratificar-nos. La locució interjectiva ‘no ni poc’ ajuda en l’intent. Significa que assegurem el que diem quan algú ho qüestiona. Normalment, es pronuncia de forma exclamativa i intensament.
Em pregunte per què l’adjectiu ‘poc’ té falta de prestigi en la societat. En el cas de la interjecció ‘no ni poc!’, ve acompanyat per l’adverbi ‘no’ i la conjunció ‘ni’, amb la intenció d’expressar el seu antònim i llevar-li valor. Pensem que, si no hi ha una gran quantitat, res és important. Preferim dir un ‘molt’ a un ‘poc’. Valorem menys la qualitat. No tenim en compte que una porció xicoteta pot aportar excel·lència o bona consideració.
En l’actualitat no pronuncie massa l’expressió, tot i que m’agrada. Em recorda la infància. M’apareix la imatge del meu germà. Quan ens enfadàvem, solíem dir-nos, un a l’altre, coses que no pensàvem. Féiem afirmacions fortes que l’altre negava. Llavors ens retrucaven ràpidament amb un ‘no ni poc!”. Sortosament, prompte oblidàvem les animalades que havíem dit.
Un ‘no ni poc!’ continua sent útil. Ara soc més de pensar eixes paraules que de cridar-les. Condemne la injustícia de l’assassinat de l’activista Charlie Kirk. No obstant això, esta posició no m’impedix qualificar-lo de promotor del discurs de l’odi. Si algú em diu que no, respectuosament li contestaré ’no ni poc!”.
Una altra volta torna a eixir el tema de la llei d’identitat valenciana en l’escenari polític. No entenc que en este temps on els governants presumixen de la llibertat cultural i educativa es desitge instaurar un observatori per a vigilar-nos. La identitat és plural i ningú ha de marcar-la. Trobe que eixe articulat obri la porta a la imposició, eixa acció de la qual tant parla l’actual majoria. Si algú m’ho nega, amb educació, respondre ‘no ni poc!”.
Escolte les paraules estèrils que el president dedica en les Corts a l’AVL per a acontentar a VOX. Si em diuen que no tenen eixa funció, jo contestaré ‘no ni poc!’.
En definitiva, emprem ‘no ni poc’ perquè es prenguen més seriosament les nostres afirmacions. És una expressió curta i clara. La confirmació d’una veritat ajuda a desemmascarar una mentida.
