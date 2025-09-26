Carlos Mazón, durante el Debate de Polí­tica General. / Rober Solsona - Europa Press

He visto y oído esa parte de la intervención que el presidente tuvo el otro día en el Debate de Política General de las Corts Valencianes en la que expresó su pretensión de proponer cambiar el Estatuto, la Ley de Creación de la AVL y hasta su mismo nombre, para que en adelante esta institución de la Generalitat no se denomine como desde el principio Acadèmia Valenciana de la Llengua sino Acadèmia de la Llengua Valenciana y tenga como objetivo fundamental ahondar en las características singulares, genuinas y diferenciadas del valenciano, sin mencionar de qué compuesto pretende el anunciante que se distinga.

He deducido que, dado que el presidente es una persona instruida, el tronco común al que debió referirse es el catalán, del que el valenciano tendría que alejarse. Por lo tanto, he consultado en el Diccionari dela llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans cada una de las palabras que utilizó en la mencionada intervención y he verificado que todas están recogidas en ese vocabulario ajeno. Es decir, que como en el caso de Monsieur Jourdain, el burgués gentilhombre de la divertida comedia de Molière que se sorprende gratamente cuando descubre que sabe hablar en prosa sin haber recibido instrucción previa, el presidente podría congratularse igualmente por saber hablar en catalán aun cuando no se lo proponga, como si tuviera un don de lenguas.

Como todo el mundo sabe, valenciano y catalán son dos denominaciones actualmente administrativas de una misma lengua románica, como consta en el Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l’entitat del valencià, aprobado por unanimidad de la AVL en 2005 y publicado íntegramente en el DOGV. Ese texto fue consensuado en Benidorm entre Esteban González Pons, entonces consejero de Relaciones Institucionales del gobierno de Francisco Camps y una representación de la Acadèmia formada por la presidenta Ascensión Figueres, el profesor Rafael Alemany y yo mismo.

Los miembros de la Acadèmia Valenciana de la Llengua en su primera composición junto al entonces president de la Generalitat Eduardo Zaplana. / ALBERTO ESTEVEZ

En los primeros años de vida de esta institución estatutaria, la cúpula de la Generalitat, siempre del PP, fue muy respetuosa con sus disposiciones y preceptos. A este respecto, puedo asegurar que José Joaquín Ripoll, vicepresidente del Consell con Eduardo Zaplana, siempre se portó como un caballero, como también lo fue José Císcar, vicepresidente con Alberto Fabra, con quien el presidente Ramón Ferrer y yo mismo acordamos respetar sin cambio alguno el contenido de los lemas “valenciano” y “catalán” del Diccionari Normatiu Valencià, tal como los había aprobado el pleno de la AVL.

En cambio, hubo otros señores que no voy a nombrar aquí, que fueron bastante menos elegantes y, a medida que en sus cálculos iba tomando cuerpo el fantasma de Unión Valenciana entonces, y ahora el de Vox, urdían toda clase de infaustas maniobras como la “irrenunciable defensa de las señas de identidad valencianas” que desde la cartera de Gobernación y Justicia del Consell de Fabra se tramó con objeto de "rechazar el independentismo y entelequias fuera de lugar". Esto, que se ventiló en 2013, doce años después ha vuelto a airearse entre las 44 medidas del reciente Debate de Política General de las Corts Valencianes. Una pesadilla.

La Acadèmia ha sido y es una historia de éxito. La denominada 'Batalla de Valencia' no ha rebrotado, predomina una indiferencia preocupante

En efecto, como ha recalcado el presidente en el curso de este debate, la AVL se creó para “alejar un conflicto perturbador y estéril” en torno al valenciano, “nuestra lengua propia”. De hecho, así ha sido. La Acadèmia, en cuya labor prevalece el consenso, ha sido y es una historia de éxito. Desde que existe han transcurrido veinticinco años de paz. La denominada “Batalla de Valencia” no ha rebrotado, más bien al contrario, predomina una indiferencia preocupante. Las producciones de la AVL, como la Gramática y el Diccionario entre otras, son de gran utilidad, como se constata por los miles de usuarios que las consultan a diario en internet. Parecería un pretexto tener que decir aquí que son obras en las que prevalecen las singularidades del valenciano general, como así es. Pero como no hay más sordo que quien no quiere oír, cualquier argumentario en este sentido es inútil.

Lo que resulta inaudito de todo este debate acaecido en el marco del primer aniversario de la terrible dana, es que todo un presidente de la Generalitat haya tenido la desconsideración de reprobar a una de las cinco instituciones estatutarias en el pleno de las Cortes. Hay malas digestiones que duran demasiado.