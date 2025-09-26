Cabras y fueros

El jardín del Turia en una imagen de archivo / Levante-EMV

Los hoteles son más caros aquí que en algunos destinos exóticos y, claro, nos vamos de vacaciones a un país que no es el nuestro, mientras que los foráneos recurren al piso turístico que ofrecemos cuantiosamente a precios ventajosos (creo que me voy a pasar a la oficina de Turismo en vez de estudiar los zureos de las palomas, como buen jubilado que soy).

Pienso que nuestro turismo salvador (lo fue, este es un retrato, dinámico y puesto del revés del negocio de dar de comer y posada al peregrino).

Somos un destino (en lo universal) que no suele defraudar: ventajas del tamaño y más aún de la diversidad. Somos 17 condados no siempre bien avenidos si contamos a la señora Ayuso que, además, acarrea un hacha con el filo que rezuma sangre. Hace unos veinte años me llevaron hasta un recodo del rio Cabriel donde la nutria asoma el hocico tal vez para curiosear en los movimientos de la cabra hispánica que triscaba por aquellos pinares. El turismo de observación ya no es un delicado vicio de viajeros alemanes o británicos: algunos puentes urbanos del Turia parecen haber rasurado sus sillares porque, por suerte, ya somos culturetas y escuchamos a Wagner si el frenesí de los platillos lo permite.

Este cuadro, que tenía componentes idílicos hasta no hace mucho, se alteró no sé si por bien o por mal, a mí no me gusta la Operación Gaza que consiste en ocupar todas las aceras de la galaxia, una ventaja ocasional concedida a las terrazas para compensar las pérdidas de los hosteleros por la pandemia. Ahora son espacios de asalto reconocidos en los Fueros.

Aparte de los conventos dominicos –los perros de Dios, literalmente–y de los claustros románicos, se registra un furor gastronómico en forma de tsunami que brota en las tapitas y arroces meridionales y crece en dirección noroeste, o sea la enjundiosa tribu de las mesas bien servidas empezando por la morcilla achorizada y acabando con los orujos del viejo reino de León. Para ser casi perfectos no debemos permitir que, naturales y forasteros nos calienten la cabeza. Si acaso el pretil de la bragueta: tenemos un mal despertar incitados por el pecado capital de la ira y con el ruido y las gentes aborregadas no hay paz, claro.