Opinión | Traspapelado
La civilización del exceso
Llegados a este punto en el que el mundo parece decidido a torcerse, uno espera también riesgo, algún proyecto cultural que trascienda la coyuntura y sea algo más que un reclamo
No llevo bien los excesos. Me cuesta con todo aquello que distorsiona hasta extrañarla la realidad. Quizá es que me he quedado en otra realidad y no acepto como verosímil lo que es. Me ha pasado con la película Eddington, un buen planteamiento argumental (un alcalde respetuoso con las normas contra un sheriff tocado por el virus del negacionismo o, más bien, rodeado por demasiados enfermos de esa epidemia) cuyo resultado es odio a chorros en un entorno feísta y sin salvación, porque no hay idea optimista que no esté condicionada por el beneficio económico. No hay salida. Y todo con abundancia de sangre (casi gore), ruido y fealdad. Esa debe de ser la sociedad del exceso a la que Gilles Lipovetsky dedica su último ensayo. Algo de ella traspiran estas producciones estadounidenses que me dejan tiritando.
Excesos. La palabra lleva implícito que algo sobra, algo hay de más. Bastante ha sobrado también durante el debate del estado de la Comunitat Valenciana. Y, a pesar de los excesos en las formas, uno echa en falta mensajes de fondo, como un compromiso cultural más allá de Sorolla y otros ilustres que, sin negar su relevancia artística y lo que suponen para la identidad colectiva, son sobre todo hoy grandes reclamos culturales y turísticos. O al revés. ¿Está mal que la cultura sea un reclamo, una marca que atraiga? ¿No llevamos años envidiando a ciudades como Málaga que han sido punta de lanza en ese frente? Mejor que el reclamo sea cultural que de otro tipo, sí. Pero, llegados a este punto en el que el mundo parece decidido a torcerse, uno espera también riesgo (para intentar enderezar la torcedura) y un alma cultural. Entre las 44 medidas anunciadas por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, hay dos culturales claras (¿son muchas o pocas? Me cuesta medir). Son la creación de una colección de arte en un convento de Elx y el millón de euros para librerías y bibliotecas afectadas por la riada. Está bien, claro. Pero uno espera todavía a quien anuncie algún proyecto cultural que trascienda la coyuntura. ¿Por qué no una gran biblioteca como espacio de encuentro ciudadano, un lugar que sea mucho más que allí donde se lee, se estudia y se prestan libros, sino que indique sendas de pensamiento, de disfrute del tiempo y alternativas artísticas e incluso sea cobijo ante la hostilidad climática y el odio anónimo?
Quizá también me estoy dejando llevar por esta sociedad del exceso.
- La Policía intercepta otra tonelada más de cocaína en el Puerto de València y detiene a cuatro narcos dentro del contenedor
- Convierten una guardería en bajos turísticos dentro de un patio interior de Arrancapins
- Portuarios corruptos a los narcos: '¡Oye, que el contenedor va a ser revisado'!
- Aldaia instala compuertas antirriadas en el barranco de la Saleta
- La Acadèmia Valenciana de la Llengua responde que el anuncio de Mazón para modificarla es 'un brindis al sol
- Ampliación con historia del bar de Ricard Camarena del Mercado Central
- Los médicos cobrarán más si reducen la lista de espera y el gasto en fármacos o material sanitario
- Fallas 2026: Conoce a todas las candidatas a Fallera Mayor de València