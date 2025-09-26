La civilización del exceso

El president de la Generalitat, Carlos Mazón y el director de la Hispanic Society, Guillaume Kient, en la firma del acuerdo con la Hispanic Society of America sobre Sorolla. / Biel Aliño/Efe

No llevo bien los excesos. Me cuesta con todo aquello que distorsiona hasta extrañarla la realidad. Quizá es que me he quedado en otra realidad y no acepto como verosímil lo que es. Me ha pasado con la película Eddington, un buen planteamiento argumental (un alcalde respetuoso con las normas contra un sheriff tocado por el virus del negacionismo o, más bien, rodeado por demasiados enfermos de esa epidemia) cuyo resultado es odio a chorros en un entorno feísta y sin salvación, porque no hay idea optimista que no esté condicionada por el beneficio económico. No hay salida. Y todo con abundancia de sangre (casi gore), ruido y fealdad. Esa debe de ser la sociedad del exceso a la que Gilles Lipovetsky dedica su último ensayo. Algo de ella traspiran estas producciones estadounidenses que me dejan tiritando.

Excesos. La palabra lleva implícito que algo sobra, algo hay de más. Bastante ha sobrado también durante el debate del estado de la Comunitat Valenciana. Y, a pesar de los excesos en las formas, uno echa en falta mensajes de fondo, como un compromiso cultural más allá de Sorolla y otros ilustres que, sin negar su relevancia artística y lo que suponen para la identidad colectiva, son sobre todo hoy grandes reclamos culturales y turísticos. O al revés. ¿Está mal que la cultura sea un reclamo, una marca que atraiga? ¿No llevamos años envidiando a ciudades como Málaga que han sido punta de lanza en ese frente? Mejor que el reclamo sea cultural que de otro tipo, sí. Pero, llegados a este punto en el que el mundo parece decidido a torcerse, uno espera también riesgo (para intentar enderezar la torcedura) y un alma cultural. Entre las 44 medidas anunciadas por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, hay dos culturales claras (¿son muchas o pocas? Me cuesta medir). Son la creación de una colección de arte en un convento de Elx y el millón de euros para librerías y bibliotecas afectadas por la riada. Está bien, claro. Pero uno espera todavía a quien anuncie algún proyecto cultural que trascienda la coyuntura. ¿Por qué no una gran biblioteca como espacio de encuentro ciudadano, un lugar que sea mucho más que allí donde se lee, se estudia y se prestan libros, sino que indique sendas de pensamiento, de disfrute del tiempo y alternativas artísticas e incluso sea cobijo ante la hostilidad climática y el odio anónimo?

Quizá también me estoy dejando llevar por esta sociedad del exceso.