Bendita Bruselas

Esteban González Pons saluda a las víctimas de la dana en el Parlamento Europeo. / Redacción Levante-EMV

Para cualquier mediterráneo con vocación, admitir que la gris y aburrida capital europea sea la que se apiade de nuestros males significa una derrota en toda regla. Lo reconozco. Pero que en la misma mañana la Comisión Europea reactive la multa de más de 23 millones al Valencia por los avales públicos de 2009, año del inicio de la decadencia blanquinegra, y que el primer parlamento donde se oiga a las víctimas de la dana esté a más de 1.000 kilómetros del barranco del Poyo, es como para plantar una réplica del Manneken Pis en la plaza del Ayuntamiento, lo que de paso nos daría una visión más cosmopolita que esa vetusta Tortada de Goerlich que algunos decimonónicos se empeñan en rehacer, sin enterarse de que en la València de Valdés, Calatrava y Alfaro tiene más sentido la famosa micción del chaval flamenco que aquella columnata de quiero y no puedo de una ciudad en blanco y negro.

He sentido un cierto afecto por Bélgica desde que en la escuela me enseñaron que Joan Lluís Vives recibió sepultura en Brujas, ciudad donde nuestro humanista más universal encontró refugio y comprensión. Aunque fue el 14 de mayo de 1980 cuando Bruselas se convirtió en ciudad santa para los valencianistas de la época. Aquella noche, en el mítico estadio de Heysel, el legendario Castellanos anotó el último penalti al Arsenal tras el 0-0 en el tiempo reglamentario y la prórroga, y levantó la Recopa de Europa. Era el Valencia de Kempes, por aquello de la memoria histórica.

Después de tanta gloria, nunca hubiera pensado que la burocrática capital de la Unión Europea llegara a prestar más atención a nuestros asuntos futbolísticos —que, como se sabe, son los de la vida, catástrofes incluidas—. Desconfiado que es uno. Como se imagina todo el mundo, esos 23 millones de multa que le pueden caer a Peter Lim pueden ser decisivos para un cambio de rumbo en Mestalla. Por su parte, las intervenciones de Rosa Álvarez y Mariló Gradolí, representantes de las víctimas de la dana, en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, dejan en evidencia a las Corts y al Congreso, las cámaras ante las que deberían haber comparecido hace tiempo.

González Pons seguro que recuerda aquella Recopa, así que con su “el Estado, en su acepción extensa, no estuvo donde debía”, firma todo un desempate frente a los relatos del Consell y del Gobierno. Sin querer, ha hecho un homenaje a aquella Peña Castellanos de General de Pie.