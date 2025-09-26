La FP dual, entre el deseo y la realidad

Olimpiadas de FP en Feria Valencia, en una imagen de archivo. / JM López

Al finalizar o empezar cada curso escolar se pone de moda hablar de educación. En los últimos meses leemos artículos sobre las dificultades que algunas comunidades autónomas tienen para aplicar la nueva ley 3/2022 de 31 de marzo de ordenación e integración de la formación profesional. La Formación Profesional (FP), a pesar de ser necesaria y de tener niveles de inserción laboral importantes, parece que no acaba de responder a las necesidades formativas de la ciudadanía, ni a las aspiraciones profesionales de sus estudiantes, ni tampoco a las necesidades del sistema productivo.

Aunque la ley parece que pretende el desarrollo profesional del ciudadano a lo largo de la vida, lo cierto es que el principal reto que se plantea es responder al “fortalecimiento, la competitividad y la sostenibilidad de la economía española”. Dicho de manera resumida, lo que interesa es que se aprovechen y se perfeccionen las capacidades de los trabajadores y profesionales que necesita la economía y el tejido empresarial, siendo el desarrollo personal una consecuencia y no un fin en sí.

Una de las mayores objeciones que se hace a la ley, desde los centros de formación, es la dificultad de conseguir la pretendida dualidad. En efecto, la ley contempla que tanto los certificados profesionales como los ciclos de grado de básico, medio, superior e incluso la formación especializada deben tener “carácter dual”. Esto significa que un porcentaje determinado de la formación debe realizarse en empresas del sector. Estas empresas han de proveer una estructura formativa suficiente para que el aprendiz pueda desarrollar las realizaciones profesionales que le capaciten para el desempeño de las competencias asociadas a su correspondiente título.

La dualidad de la FP no se debe confundir con la realización de prácticas, ni siquiera con los módulos obligatorios de prácticas en la empresa. La dualidad supone que una empresa se transforma en una pseudoescuelataller que debe estar coordinada con un centro de formación. Aparentemente la propuesta es muy interesante y, de hecho, en algunas sociedades europeas donde existen empresas grandes y tienen un tejido productivo muy diverso, el sistema funciona bastante bien. Sin embargo, en España, esa circunstancia no se da en casi ningún sitio. Somos un país de autónomos y empresas pequeñas que no pueden contemplar espacio de prácticas ni recursos suficientes para poder asumir ese 25% de formación en empresas que propone la ley.

Sin darles apenas información, las empresas son inundadas con estudiantes en formación de distintos centros y especialidades. El problema se agrava cuando deben atender alumnado de primer curso, cuyas destrezas apenas han sido adquiridas. Este tipo de estudiantes, menores en muchos casos, no interesan a las empresas porque no los pueden aprovechar, especialmente en aquellas familias profesionales con más riesgo, tales como electricidad, construcción..., con la dificultad que supone, además, el traslado a los lugares de trabajo: obras en construcción o similares.

Asimismo, el alumnado, con la nueva ley, se ve sometido a la presión que supone adquirir las destrezas necesarias para poder realizar esta formación desde el primer curso. Algunos, al sentirse no preparados, prefieren abandonar o disminuir su rendimiento para aplazar este periodo formativo al curso siguiente. Hay que tener en cuenta que el alumnado es enviado a la Formación en Empresa a partir del segundo trimestre, es decir, tras llevar cuanto apenas unos meses.

Cabe destacar, como dificultad añadida, el de la gestión del sistema. En efecto, toda la gestión recae sobre los centros formativos y, como estos no disponen de personal suficiente, ha de ser el profesorado del departamento y en especial el tutor quienes carguen con tareas que superan su especialización. El profesorado, además de encargarse de las tareas didácticas, ha de asumir tareas administrativas, captación de empresas idóneas, coordinar horarios del alumnado adecuando no solo sus necesidades formativas con el tutor de las empresas, sino también atendiendo las peculiaridades psicopedagógicas rellenando, comprobando y custodiando documentación; en definitiva, hay un aumento de burocracia en detrimento del tiempo de educación específica.

Por último, en la Comunitat Valenciana, uno de los mayores problemas a los que han tenido que enfrentarse los centros educativos, y por tanto los tutores, ha sido la falta de un desarrollo de la normativa a nivel autonómico. Sin esa brújula que oriente sus tareas, han tenido que establecer una comunicación entre centros para tomar decisiones, por su cuenta y riesgo, sobre cómo llevar a la práctica las pocas instrucciones que les han llegado desde la Conselleria de Educación. Esta enésima ley o reforma de la legislación en materia de FP requiere una mayor implicación de la Administración pertinente para desarrollar una normativa más flexible y mejor adaptada a la variabilidad del mercado productivo, dotar de recursos materiales y humanos a los centros e informar y formar a las empresas en los requerimientos de esta nueva ley.