Nuestra salud cívica

Mazón participa en el Debate de Política General, en las Corts. / M.A. Montesinos

Con estas tres palabras, que llamaron la atención de una amiga catedrática de Sociología, terminamos nuestro último texto este mismo mes y hacían referencia al nada edificante espectáculo de la tortura genocida del pueblo palestino que contemplamos en los telediarios desde hace dos años, visto con esos ojos que tienen todas las edades, razas, sexos o ideas posibles y que sin duda se espantan, con la excepción de las ultraderechas hispanas que carecen de cualquier propuesta salvo la caída del gobierno.

Así transitamos desde hace siete años, cuando este puede ser el primero sin elecciones, con una oposición que no es de “programa” y sí de farsas judicializadas, insalubres cívicamente, para tapar que su anterior etapa de gobierno fue la más podrida en medio siglo; una oposición de “bloqueo” desde el minuto primero de cada mandato y es histórico el lustro para renovar el CGPJ e a nadie se escapan los motivos. Demasiados años poniendo palos en las ruedas mientras la economía y el empleo permitirían bajar un nivel de desigualdad malsano socialmente.

El tono del insulto de esas extremas-derechas marcha en progresión geométrica con sus renovados voceros de partido y parlamento -Vox sigue con deserciones entre denuncias sobre estafa piramidal de cuantos cargos salen o multas notabilísimas del TdC- y la presidenta del Congreso debe podar en cada acta las barbaries de quienes no respetan nada nunca y encima son de piel fina como sabe el ministro Puente. Pareciera que tras bloquear quieren provocar la obstrucción del natural funcionamiento del país en plan hooligan, sin civismo ni ejemplaridad.

Abascal mueve once kilos de dinero público a una fundación bajo su presidencia vitalicia (cual papas y monarquías) y Aznar-MAR-Ayuso, vuelve el bigote, envuelve a su partido con “lobismo” sionista feroz. No estamos en la fábula de Pedro y el lobo, sino en el Lobo y Pedro: el pastor no mentía, la manada de lobos apareció. El secretario del PP de Madrid difundió el bulo sobre presencia vasca en la protesta por Palestina de la vuelta ciclista y una vez pillado dijo, tres veces, que los manifestantes eran auténtica gentuza (sic).

La política trasiega mares paralelos a la realidad, que a veces se cruzan con efectos inesperados para el análisis, y es lo que pensamos el pasado sábado viendo en Levante-EMV la foto del “indimiso” Mazón, el Nou d´Octubre de 2024, lanzando besos al respetable. Muchos estuvimos de acuerdo con la opinión de Juan R. Gil en esta misma sección indicando que, pasado el primer año, sólo el PPCV tenía candidato para 2027. Y Catalá seguiría cual alcaldesa de la nada (como Bernabé, PSPV, declaró al Director de este diario) o peor, quien paró todo lo que estaba iniciado con cambios que suponen su estancamiento indefinido. Feijóo tunelará València.

Tras el 9-O acaeció el trágico 29-O -se cumplen once meses y la manifestación concluirá en el también cancelado Pont de la Solidaritat- por el desastre homicida de un gobierno autonómico que consideraba Emergencias un despilfarro o disponer de especialistas como chiringuito. Eso sí, hoy imaginamos los candidatos de otros partidos y el que menos claro está es la dupla PPCV-vox. Ciertamente el presidente Sánchez puede hablar de “resistencia”, pues ningún antecesor gobernó jamás siete años bajo fuego de propios y extraños. Mala salud cívica y peor política.