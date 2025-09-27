La cultura del ejemplo

Cadena de voluntarios en el barrio de la Torre de València dos días después de la dana del 29 de octubre de 2024. / Rober Solsona / E. Press

Empiezo a sospechar que un síntoma del paso de los años son las lágrimas. No es llanto. Al menos en mi caso. Es la sensación de que los ojos se te llenan de líquido con una frecuencia que no era. Al cerrar un libro. Con el vídeo que te envían con una canción de Jorge Drexler con las desventuras en dibujo animado de un niño palestino. Con esos niños reales de Gaza que caminan y lloran por la arena, uno lleva al otro sobre sus hombros, sin saber dónde van. Pero van. Porque la vida es eso: ir, seguir, intentarlo, un paso más (el ADN nos dice que todo puede ser mejor). Cuando una amiga te escribe que esa mañana ha dejado el trabajo para irse a casa “a pensar y no seguir quemando días y semanas” en algo que ya no le gusta. Cuando te escriben tras salir del horror: “Un día de estos a ver si me arranco a llorar de una vez”. Quien lo ha visto todo, no puede, y para mí es un esfuerzo controlar los ojos. El mundo de hoy. Sospecho que no soy mejor persona. Sospecho que hay redes dentro de mí que se van desprendiendo. Solo sospecho.

Las palabras son hijas del tiempo. Cuando era niño se compraba con ‘letras’, esas que cada mes había que pagar: un electrodoméstico, un seguro, incluso unos libros o la chaqueta y los pantalones de los niños adquiridos en la diminuta mercería del barrio con aquella mujer de pelo enlacado. Hoy no hay letras, esas letras, y quién dice hoy eso de pagar ‘a tocateja’. Recuerdo a mi padre, al que le costaba leer, al volver de un día largo en la obra, enfrascado en esos libros de construcción que eran los únicos en el comedor. Con una hoja y un lápiz tomando notas.

Algo se tambalea dentro de mí cuando cojo el ascensor para bajar al garaje. ¿Cómo se mide el legado del horror?

¿Qué nos dejará la riada? Las tragedias superlativas dejan huella incluso en lo más cotidiano. Yo miro con recelo y me alejo si en la cafetería o en el tren alguien cerca empieza a toser o estornudar compulsivamente. La pandemia que se fue continúa dentro de mí. Seguro que la riada también. No sé si volveré a pasar de la misma manera por ciertos lugares. Ahora noto una punzada de miedo al ver los barrancos heridos. Ahora algo se tambalea dentro de mí cuando cojo el ascensor para bajar al garaje. ¿Cómo se mide el legado del horror?

¿Cómo decir lo que no pesa ni forma parte de los discursos? Me sucede cuando intento escribir del debate de esta semana, la gran cita parlamentaria del año, dicen. Me cuesta escribir porque siento que algo se me escapa. Me cuesta porque se habló mucho, demasiado, pero el gusto al final del plato es de ausencia de verdadero dolor. Se habló de reconstrucción, de todo lo hecho, de lo que hicieron unos y otros, yo más y tú menos, lo de siempre, claro que se habló, cómo no. Se plantearon medidas interesantes, no tantas, hubo más ajenas a la gran riada, abriendo el paso a una nueva ‘normalidad’, si puede haberla. Se habló mucho, pero hay algo difícil de definir y describir que se queda en el aire y que huele a piel muerta, a una herida abierta que no ha sanado. Quizá porque para superar el trance se necesita el perdón o la culpa. Hemos vuelto a vivir el cruce de acusaciones para defender las posiciones en la trinchera y sostener la vara de poder. Hemos visto cómo utilizan (todos) la información como material de mercadería. ¿Pero qué importa todo eso cuando de lo que estamos hablando es de 229 personas que han dejado de estar?

Creo que estoy hablando de responsabilidad. Es posible que me haya metido en un camino sin salida, porque es difícil describir un sentimiento, un mal sabor de boca sin una explicación sencilla y racional, algo amargo que se queda parado en el esófago, porque algo no va bien. Sigue sin ir bien. Siento que todo tendría que haber sido de otra manera, pero eso me sucede desde casi el primer día. No es que no se haya hecho. Al contrario, se ha hecho mucho. Estoy convencido. Creo que en ocasiones no le damos el valor que merece a ese impulso. Es más de lo que se podría pensar en un año. Pero estoy hablando de otra cosa, de un desánimo y una decepción que nos dejará marca. Como nos ha dejado la pandemia aunque no hablemos ya de ella. Creo que es ejemplaridad lo que echo en falta. Es la mejor educación que he conocido. Que los mayores o los que tienen autoridad por su cargo hagan lo que deben para mantener una línea de dignidad y respeto con nosotros mismos y con nuestro pasado. Se habla mucho de la cultura del esfuerzo. Me quedo con la del ejemplo. Como el de mi padre con el esfuerzo con sus libros. No sé cuál estamos dando ahora nosotros. ¿Para llorar?

Al menos, quedan buenos finales: los niños perdidos de la playa de Gaza han encontrado a su familia, lo que queda de ella.